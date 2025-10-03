Lamine Yamal no estará en Elche con la selección

Tras haber anunciado Luis de La Fuente su lista formada por 26 jugadores que disputarán los duelos ante Georgia en Elche y ante Bulgaria en Valladolid, ha llegado el primer traspié en forma de lesión. La gran estrella de la selección, Lamine Yamal, no estará disponible para el próximo parón internacional.

El delantero del Barcelona se ha caído de la convocatoria unas horas después de haberse anunciado debido a unas molestias en el pubis, por lo que la afición ilicitana no podrá disputar del segundo clasificado en la última gala del Balón de Oro.

Yamal comandaba la lista del combinado nacional junto a nombres ilustres como Pedri, Rodri, Huijsen o Marcos Llorente. El joven extremo de 18 años reapareció en los terrenos de juego el pasado fin de semana ante La Real Sociedad tras haber estado apartado por una lesión sufrida en el último parón internacional. Disfrutó de 32 minutos ante el conjunto vasco en liga y este pasado miércoles volvió a la titularidad y completó todo el encuentro ante el PSG, partido donde volvió a resentirse de las mismas en el pubis

Se espera que su tiempo de recuperación oscile entre dos y tres semanas, por lo que se perderá el próximo encuentro del Barcelona ante el Sevilla y el parón internacional. El Elche se medirá ante el conjunto azulgrana el 11 de noviembre, por lo que a priori, deberá estar disponible. De esta forma, Luis de La Fuente deberá buscar un sustituto a la gran estrella y ya empiezan a sonar varios nombres para cubrir esa vacante.

Vía: Información