El inicio del Elche que no se veía desde hace 56 años

El Elche ha empezado la temporada de forma notable, sin conocer la derrota en las tres primeras jornadas, pese a ser un recién ascendido, y se va al parón FIFA con muy buenas sensaciones. Este dato, además, supone repetir un inicio de temporada que no se daba desde hace más de medio siglo en Primera División.

El club ilicitano no lograba enlazar las tres primeras jornadas en la máxima categoría sin sufrir una derrota desde hace 56 años, firmando uno de sus mejores arranques de siempre en las 25 temporadas que acumula en la élite nacional, tras sumar dos empates, ante Betis (1-1) y Atlético de Madrid (1-1), y un triunfo ante el Levante (2-0).

La última ocasión en la que el Elche enlazó las tres primeras jornadas del campeonato sin perder se remonta al curso 1968-1969, en plena edad dorada de la entidad, curso en el que los franjiverdes alcanzaron la final de Copa, con derrota en Madrid ante el Athletic.

Meses antes, el equipo ilicitano, dirigido por el uruguayo Roque Máspoli, inició la temporada con una goleada al Córdoba (4-1) para empatar en Bilbao en la segunda jornada (1-1) y ganar al Sabadell en la tercera (3-0). La buena racha se quebró en la cuarta jornada, cuando el Elche cayó derrotado en el duelo regional ante el Valencia (1-0).

Pies en el suelo

Pese a este buen inicio, el centrocampista Marc Aguado aseguró que los jugadores tienen "los pies en el suelo" y tienen claro cuál es el objetivo de la temporada, en alusión a la permanencia. "Sabemos lo que hacer y lo que no. Tenemos que volver a competir y centrarnos en cada partido", comentó el aragonés.

Aguado afirmó que el triunfo ante el Levante "refuerza al equipo" ante el parón de la competición y admitió que se encuentra en un buen momento gracias a que pudo hacer toda la pretemporada con el primer equipo. El maño no se atrevió a asegurar si está rindiendo mejor en Primera que en Segunda, ya que indicó que su objetivo es darle al equipo "lo que necesita en cada momento y adaptarme a la categoría en la que estoy".

Por último, Marc Aguado elogió la capacidad del Elche para mantener su estilo de juego con independencia del rival al que se enfrente. "Creo que es más mérito del entrenador y del estilo de juego del club que de los jugadores. Nosotros estamos para llevarlo al cabo y tratamos de hacer lo que nos piden", explicó el centrocampista.