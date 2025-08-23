Iñaki Peña y el Elche: una cesión con más necesidad que morbo

El nombre del portero alicantino Iñaki Peña ha irrumpido con fuerza, a escasas horas del Atlético-Elche de la segunda jornada de liga, en la actualidad franjiverde de un mercado de fichajes que precisamente entra en su última semana, con el lunes 1 de septiembre como fecha tope.

Es bien sabido el interés de Eder Sarabia, técnico del conjunto ilicitano, por contar con tres guardametas en su plantilla durante la temporada, algo que no pudo ocurrir el curso pasado, para aumentar la competencia tanto del que habitualmente juega como de sus posibles sustitutos. Pese a que otras opciones como Guaita (sin equipo) o Dimitrievski (Valencia) parecían más avanzadas, la de Peña parece haber tomado la delantera.

Tal y como informó ayer 'Jijantes', el Elche es el club mejor posicionado para obtener la cesión durante la temporada 2025-2026 de Iñaki Peña, que no cuenta para el alemán Hansi Flick, entrenador culé, con cuatro cancerberos a su disposición: Joan Garcia, Szczesny, el lesionado (y polémico) Ter Stegen y el alicantino.

A este último se le busca una salida, que pasaría por renovar su contrato como azulgrana, que concluye el próximo mes de junio, hasta 2029, y ser cedido. Una operación que el Barça necesita que cristalice cuanto antes para poder inscribir a varios futbolistas que todavía tiene sin ficha, entre ellos el meta polaco, titular la temporada pasada.

Se espera, por lo tanto, que la negociación no se prolongue hasta las últimas horas del cierre de mercado, aunque el Elche no tiene prisa por concluirla, debido a que con Dituro e Iturbe tiene la portería bien cubierta... de momento. Peña, de 26 años, es un portero que encaja en el estilo de Sarabia, que le conoce perfectamente, ya que coincidió con él durante la breve etapa del vasco como segunda entrenador del Barcelona en la 2019-2020.

Evolución en el Barça

Entonces, Peña alternaba la portería del filial culé con su rol de tercer portero en el primer equipo, a la sombra de Ter Stegen y el brasileño Neto. En la segunda mitad de la 2021-2022 fue cedido al Galatasaray turco y desde la temporada siguiente pasó a ser el guardameta suplente de la plantilla. Las lesiones del alemán le abrieron las puertas de la titularidad el año pasado, aunque algunos errores y percances extradeportivos, especialmente por motivos de puntualidad en los entrenamientos, provocaron que Flick le reemplazara por Szczesny, fichado de urgencia.

Ahora queda por confirmarse su cesión al Elche y si, en la negociación, el conjunto franjiverde consigue incluir una opción de compra. Sarabia ya dejó entrever en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético que la posibilidad de contratar a un nuevo guardameta seguía sobre la mesa y la entidad comandada por Christian Bragarnik parece tener muy adelantada una operación compleja, sobre todo porque Peña tenía el interés de diversos clubes tanto de Primera como del extranjero. Esa misma competencia es la que hace que el fichaje no se pueda dar por hecho todavía.

En caso de concretarse, Peña llegaría a un equipo donde competiría con la titularidad con Dituro, portero menos goleado de Segunda División la temporada pasada, con un entrenador que en principio está encantado con su incorporación por su perfil, especialmente el juego con los pies, y a un club cercano a su hogar y su entorno, Alicante. Pese al posible morbo que pueda despertar por su lógica simpatía hacia el Hércules, el propio Iñaki, desde temprana edad, ha dejado claro su respeto y admiración por los éxitos franjiverdes cosechados sobre el terreno de juego.