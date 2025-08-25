Iñaki Peña defenderá la franja verde del Elche

Fumata blanca con Iñaki Peña, a falta de oficialidad. El portero alicantino, propiedad del Barcelona, jugará en calidad de cedido la temporada 2025-26 en el Elche, que ha ganado una partida a otros equipos como Celta o Como en la que ha sabido jugar perfectamente sus cartas, convenciendo tanto al futbolista como a su club para llegar a un acuerdo que convertirá a Peña en la competencia directa de Dituro por la titularidad y en el tercer guardameta de la plantilla, junto a Itube.

Iñaki Peña, de 26 años, no entraba en los planes del Barça para este curso y la entidad azulgrana le buscaba una salida por su serio problema de inscripciones que afectaba al polaco Szczesny, teórico suplente de Joan García para el presente curso. La entidad presidida por Joan Laporta necesitaba encontrar una solución a este galimatías, uno más de los que debe solucionar antes del 2 de septiembre para configurar la plantilla deseada por la dirección deportiva y el técnico, Hansi Flick.

La fórmula que finalmente verá la luz será la renovación de Peña, que terminaba contrato el próximo mes de junio, por tres temporadas más con el Barça, hasta 2029, y su posterior cesión. Esto le asegura al alicantino presencia en la órbita blaugrana, permite a su actual equipo liberar su ficha para poder gestionar el alta de la de su otro portero y al Elche tener acceso al fichaje de un futbolista que, por pedigrí y sueldo, hubiese supuesto un complejo encaje en la escala salarial de la plantilla.

Eder Sarabia, encantado

Una vez obtenido el visto bueno de todas las partes, se espera que Iñaki Peña se ponga cuanto antes a las órdenes de Sarabia, que está encantado con su incorporación, tanto por el hecho de tener tres porteros a su disposición como por el nivel del cancerbero que llega. Una vez se integre en la dinámica de grupo, si el papeleo no lo impide, el alicantino vivirá con su nuevo equipo el partido de este mismo viernes contra el Levante.

Peña deja, al menos de momento, el Barcelona, donde dio el salto al primer equipo, alternando con el filial, en la 2018-2019, aunque no debutó en partido oficial hasta noviembre de 2022, en Champions contra el Viktoria Plzen. Antes estuvo cedido durante la segunda mitad de la 2021-2022 en el Galatasaray turco. Además, coincidió con Sarabia durante la breve etapa del vasco como ayudante de Quique Setién en la 2019-2020, ejerciendo un rol de tercer portero, a la sombra del alemán Ter Stegen y del brasileño Neto.

El alicantino destaca por tener un estilo de portero moderno, con un excelente manejo del juego con los pies, algo que cuadra perfectamente con el ideario futbolístico del Elche, y ya con un punto de madurez futbolística tras integrar durante varios años la primera plantilla del Barça. La campaña pasada le llegó la gran oportunidad de la titularidad, debido a la lesión de Ter Stegen, aunque perdió la misma por algún incidente extradeportivo con Flick (temas de puntualidad, fundamentales para el entrenador alemán) en favor del polaco Szczesny, fichado de urgencia.

Con su fichaje, el Elche daría por cerrada la portería de la temporada actual, en la que Peña, que todo apunta a que llevará el dorsal 13, Dituro e Iturbe competirán por la plaza de número 1. En verano salió rumbo al Leganés el benidormense San Román, que era uno de los hombres fuertes del vestuario pese a su suplencia. La entidad ilicitana también tanteó la opción de Guaita, de 38 años, que venía de completar un curso notable con el Celta y que veía con buenos ojos incorporarse al proyecto franjiverde... hasta que la opción de que Iñaki Peña defienda la franja verde se puso sobre la mesa y se acabó ejecutando.