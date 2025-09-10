Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Horario y dónde ver el Sevilla-Elche de la jornada 4 de Primera División

El equipo de Sarabia vuelve al estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Los futbolistas del Elche se abrazan después de hacer el 2-0 frente al Levante. / Áxel Álvarez

Alejandro Ruiz

Vuelve la Primera División española y, con ello, el Elche sigue su camino en la máxima competición nacional. El equipo entrenado por Eder Sarabia, tras una semana sin partido (oficial) debido al parón de selecciones, vuelve a la liga. Una vez sumados cinco puntos de los primeros nueve posibles, los franjiverdes buscarán mantener su condición de imbatido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, frente al Sevilla.

Sin partido oficial, el Elche jugó el pasado jueves el Trofeo Enrique Roca frente al Real Murcia, en el que cayeron por tres goles a uno, pero sirvió para probar que Sarabia probara novedades. Ahora sí, de regreso en el campeonato liguero, los de Sarabia visitarán la casa del Sevilla el próximo viernes 12 de septiembre.

El choque arrancará a las 21 horas y abrirá la jornada 4 de la Primera División. Por su parte, el conjunto hispalense llega a la cita con tres puntos, todos ellos sumados en la última jornada, frente al Girona (0-2) en la pasada jornada.

El partido se podrá seguir a través de la plataforma DAZN, que emite cinco partidos cada jornada en la Primera División. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.

