Elche CF
Horario y dónde ver el Osasuna-Elche de la jornada 6 de Primera División
Los franjiverdes, invictos, visitan a un rival que históricamente se les da muy mal
Alejandro Ruiz
Nueva jornada en Primera División, en la que el Elche visita en el estadio El Sadar a Osasuna, en encuentro correspondiente a la sexta fecha de competición. Los hombres de Eder Sarabia intentarán continuar con su buen inicio de temporada en su regreso a la máxima categoría, en el que todavía no conocen la derrota.
El choque se disputa este jueves 25 de septiembre y arrancará a las 19:30 horas. El Elche llega al mismo invicto, con 9 puntos obtenidos gracias a dos victorias, la última de ellas el pasado domingo contra el Oviedo, y a tres empates, ubicado en la quinta posición de la tabla de Primera División, en puesto de clasificación para disputar competición europea.
El conjunto navarro, por su parte, es 13º con 6 puntos. Ha ganado sus dos compromisos en casa (Valencia y Rayo Vallecano), sin encajar ningún gol; y ha perdido en sus tres salidas. Al frente del mismo, el italiano Alessio Lisci, que la temporada pasada estuvo a punto de ascender con el Mirandés.
El partido podrá verse en directo a través del canal M+ LaLiga de Movistar. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.
Vía: Información
