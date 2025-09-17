Horario y dónde ver el Elche-Oviedo de la jornada 5 de Primera División
Los franjiverdes reciben a los asturianos en un duelo entre recién ascendidos
Alejandro Ruiz
Nueva jornada en Primera División, en la que el Elche recibe en el estadio Manuel Martínez Valero al Real Oviedo, en encuentro correspondiente a la quinta fecha de competición. Los hombres de Eder Sarabia intentarán continuar con su buen inicio de temporada en su regreso a la máxima categoría.
El choque se disputa este domingo 21 de septiembre y arrancará a las 18:30 horas. El Elche llega al mismo invicto, con 6 puntos obtenidos gracias a una victoria y a tres empates. El Oviedo, por su parte, tiene 3 puntos, también con un triunfo, pero en su caso ya con tres derrotas en su casillero, la última el pasado fin de semana.
El partido podrá verse en directo a través del canal M+ LaLiga de Movistar y de la plataforma DAZN. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.
Vía: Información
