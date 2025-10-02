Horario y dónde ver el Alavés-Elche de la jornada 8 de Primera División

Nueva jornada de Primera División y nuevo reto para el Elche de Eder Sarabia. El conjunto franjiverde se enfrentará al Deportivo Alavés en Mendizorroza, en un encuentro correspondiente a la octava fecha de la competición. El conjunto franjiverde tratará de seguir haciendo historia y mantener otra jornada más la condición de invictos, así como una plaza entre los cuatro primeros.

El encuentro entre ilicitanos y vascos se disputará este domingo 5 de octubre a las 14:00. El Elche se presentará al encuentro con 13 puntos obtenidos gracias a tres victorias y cuatro empates, la última conseguida el pasado domingo ante el Celta de Vigo en el Martínez Valero. Sigue situado en la cuarta posición, lo que le hace mantenerse en puestos Champions.

Por su parte, el conjunto vasco es 11º con ocho unidades. Ha vencido en dos encuentros, empatado en otros dos y caído en tres. Su último precedente fue ante el Mallorca el pasado fin de semana, encuentro que terminó con victoria del conjunto local gracias a un tanto de Takuma Asano. Al frente del equipo estará Eduardo Coudet.

El partido podrá verse en directo a través del canal DAZN España. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasará, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.

Vía: Información