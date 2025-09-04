Horario confirmado de la jornada 5: el Martínez Valero debuta en fin de semana
Los de Sarabia ya conocen cuando recibirán al Real Oviedo de Paunovic
Alejandro Ruiz
LaLiga ha dado a conocer este viernes los horarios de la jornada 5, que se disputará entre el 19 y el 22 de septiembre. El Elche, tras dos jornadas como local jugando entre semana frente al Betis (lunes) y al Levante (viernes), se estrenará en el Martínez Valero jugando en fin de semana.
El equipo de Eder Sarabia viajará el próximo fin de semana a Sevilla, al Sánchez Pizjuán. El choque de la jornada 4 arrancará el próximo viernes 12 de septiembre, a las 21 horas. Además, será el enfrentamiento que abrirá la jornada tras el parón.
Tras ello, el Elche recibirá el siguiente fin de semana al Real Oviedo. El partido se jugará el domingo 21 de septiembre a las 18:30 horas, horario que se encuentra generalmente entre los favoritos de los aficionados al fútbol. Será el segundo recién ascendido al que se enfrenten los franjiverdes, tras superar al Levante de Calero el pasado viernes por dos goles a cero, obra de Rafa Mir y Rodrigo Mendoza.
- ¡Balde cae lesionado!
- ¿Por qué el Barça no alcanzó la regla del 1:1?
- Lewandowski, 'no' a 100 millones de euros de Arabia... Por ahora
- Caos en el Leverkusen: Ten Hag explota, la 'traición' con Lucas Vázquez y una nueva leyenda del Madrid en el banquillo
- La incomprensible gestión con Etta Eyong
- El Mallorca suspende a Dani Rodríguez y le retira la capitanía
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
- Gistau, un 'intocable' para Belletti