Héctor Fort vuelve a 'mojar' en el momento más importante para el Elche

Héctor Fort volvió a aparecer cuando más lo necesitaba su equipo. El lateral catalán, que regresó hace poco tras superar la grave y desafortunada lesión sufrida justo el día de su primer gol en Primera División, firmó el 1-1 ante el Betis en un duelo de máxima exigencia para el Elche en La Cartuja que terminó con victoria bética (2-1) despues de que Petrot dejará a su equipo con uno menos durante casi toda la segunda parte por una entrada sobre Antony muy mal medida.

El tanto llegó en un escenario de máxima tensión y con mucho en juego para ambos conjuntos. Para los andaluces, tras la derrota del Celta en casa ante el Levante, estaba en juego sellar el billete para la Champions League y poder volver a jugar la competición reina 21 años después. Para los ilicitanos, cada punto cuenta en la lucha por alejarse del descenso.

El gol tuvo, además, un valor especial por el contexto. Fort venía de vivir semanas complicadas después de lesionarse ante el Rayo Vallecano antes de Navidad. Aquel día, el canterano culé, que ya estaba completamente asentado en el once de Eder Sarabia, firmó un auténtico golazo, el primero en su contador en la élite del fútbol español, pero no pudo ni celebrarlo, ya que una mala caída tras chocar con Nobel Mendy justo después de disparar a puerta le obligó a abandonar el terreno de juego con una luxación en el hombro izquierdo.

Elche - Rayo Vallecano | El gol de Héctor Fort / LALIGA

Desde entonces, se ha perdido 15 encuentros y no regresó a una convocatoria hasta el pasado 22 de abril, contra el Atlético de Madrid, aunque no jugó ni un minuto. Reapareció cuatro días después ante el Oviedo, como titular, y jugó más de una hora de encuentro. Contra el Celta y el Alavés sumó más minutos, 22 y 2, respectivamente, y ante el Betis volvió a la titularidad.

Segundo gol en Primera

Con más ritmo y confianza en este tramo clave del curso, Héctor Fort no solo ha recuperado minutos y sensaciones, sino que también ha vuelto a 'mojar'. Y esta vez, sin celebración lesiva. Un tanto que, por desgracia, no sirvió para arañar puntos en La Cartuja pero que sí demuestra que, pese a su lesión, su crecimiento en el Martínez Valero no se ha interrumpido.

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Según informamos en SPORT, Fort, que está cien por cien centrado en asegurar la permanencia con el Elche, apunta a regresar al Barcelona este verano. El lateral quiere ganarse su lugar en el equipo durante la pretemporada, pero su futuro dependerá de múltiples factores, especialmente de lo que decida hacer Hansi Flick, que debe verlo preparado para competir por un puesto en el primer equipo. El Barça evaluará su situación de cerca, con su caso fuertemente ligado al de Xavi Espart.