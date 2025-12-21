Héctor Fort: golazo y lesión antes de Navidad

A Héctor Fort le sienta bien Elche. El canterano culé se ha convertido en un habitual en el once de Eder Sarabia y está demostrando que puede ser una pieza clave en Primera División. En el partido contra el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports, el catalán volvió a dejar claras sus cualidades con un auténtico golazo, el primero en la máxima categoría del fútbol español, y reafirmó su creciente influencia en el equipo ilicitano.

El lateral derecho, de apenas 19 años, adelantó a los suyos a los seis minutos de partido con una gran jugada individual. Tras un excelente control de pecho, Fort se fue de dos defensores cambiando el balón de pie, desde dentro del área, superó a Augusto Batalla con un disparo potente colocado arriba. Un tanto que levantó al público del Martínez Valero y confirmó que el joven catalán tiene recursos ofensivos.

Lesión tras el gol

Sin embargo, lo que debía ser un momento de felicidad absoluta tuvo un regusto agridulce. Al celebrar su gol, Mendy levantó la pierna haciendo caer a Fort de mala manera, absorbiendo todo el impacto con su hombro izquierdo. El susto, justo antes de Navidad, preocupó tanto a sus compañeros como a la afición. Tuvo que abandonar el terreno de juego de inmediato y Martim Neto entró en su lugar.

Por lo menos, el Elche pudo consolidar una victoria cómoda que le permite escalar hasta la novena plaza con 22 puntos. La goleada se completó en la segunda parte gracias a Álvaro Rodríguez, Germán Valera y Martim Neto, culminando un 4-0 para encarar el 2026 con toda la ilusión posible.

A la espera de conocer el alcance exacto de su lesión, Fort está dejando claro que tiene nivel para ser importante en la élite del fútbol español. Valorado en 12 millones de euros según 'Transfermarkt', ya suma 12 partidos esta temporada con el Elche, en los cuales ha celebrado dos goles y ha repartido dos asistencias. Su proyección es evidente y, a sus 19 años, Fort no solo se está ganando un lugar en el once titular, sino también el reconocimiento de toda LaLiga.