Hakim Ziyech, ¿una opción real para el Elche?

Según Joost Blaauwhof, periodista especializado en el mercado de fichajes, el Elche está interesado en Hakim Ziyech. El marroquí quedó sin equipo el pasado 1 de julio tras terminar su vinculación con el Al-Duhail catarí, por lo que actualmente es agente libre. Según comenta Blaauwhof, el Elche y Ziyech han estado en contacto, pero las diferencias en las pretensiones económicas entre futbolista y entidad todavía son muy grandes y están muy alejadas.

El club, con Christian Bragarnik a la cabeza, no acostumbra a hacer grandes desembolsos con salarios desorbitados, por lo que ambas posturas tendrían que llegar a un acuerdo. Por lo que respecta al futbolista marroquí, no está dispuesto a hacer grandes concesiones en lo que respecta al dinero, sobre todo porque no tiene la presión del tiempo y existe interés desde otros sectores.

Hakim Ziyech arrancó su carrera en Holanda. En 2016 el Twente adquirió sus derechos y cuatro años después fue fichado por el Ajax a cambio de 11 millones. Tras cuatro temporadas a gran nivel en el conjunto holandés, el Chelsea acometió su fichaje por 40 millones de euros. Después de tres temporadas con el conjunto londinense, en las cuales ganó una Champions y una Supercopa de Europa, siendo clave en ambas, se marchó al Galatasaray, donde estuvo, primero cedido y posteriormente en propiedad.

El marroquí llegó a tener un valor de mercado de 50 millones de euros en 2019 según Transfermarkt. Durante los últimos años ha bajado sus prestaciones hasta los 4,5 millones actuales. Con Hakim Ziyech, el Elche podría incorporar a un futbolista contrastado en la élite del fútbol europeo y con una gran calidad. A sus 32 años sigue teniendo fútbol en las piernas, pero sus últimas aventuras lo convierten en una incógnita.

Tyrell Malacia

El movimiento en las oficinas del Martínez Valero no cesa y siguen saliendo grandes nombres relacionados con el club franjiverde. Avisó Eder Sarabia que las actuaciones del equipo ante el Betis y el Atlético de Madrid habían puesto al Elche en el escaparate y podían venir bien para que grandes futbolistas quisiesen aterrizar en la ciudad de las palmeras. El último nombre en la órbita del club es el de Tyrell Malacia. Según Matteo Moretto, la secretaría técnica de la entidad ilicitana estaría trabajando en la cesión del lateral izquierdo del Manchester United.

El futbolista de Países Bajos recaló en el Manchester United en 2022 tras un pago de 15 millones de euros al Feyenoord, club en el que se crió. Tras tres temporadas con los "red devils" se marchó al PSV mediante una cesión, con el objetivo de sumar minutos. Terminó su periodo a préstamo en el conjunto holandes y ahora estaría en busca de un nuevo reto. Este nuevo capítulo en su carrera podría ser Elche, ya que el principal sueño del lateral es poder disputar el Mundial de 2026 con su selección.