Hay muchas franjas. Las hay horarias, que dosifican el tiempo para ajustarlo a la rotación de la tierra y a las conveniencias políticas. Las hay fiscales, para dolor de todos, del que no tiene y desearía tener, y del que tiene, paga y se lamenta. Las hay geográficas y geopolíticas, como la Franja de Gaza, que el presidente Trump querría convertir en un espectacular centro de ocio y vacaciones primimundista, una vez que el miserable criminal subtipo genocida Netanyahu se haya desembarazado de centenares de miles de gazatíes por muerte, deportación o servidumbre. Hay, incluso una atractiva cantante namibiana que responde al nombre de Franja du Plessis.

Ahora bien, escribiendo en Elche y, más aún, recién comenzada la Liga, es inevitable asociar la franja con la tira de tejido verde que cruza pecho y espalda de su blanca camiseta titular, sin parangón en el vestuario futbolístico comparado. Quien le iba a decir al checo Anton Fivber que pasaría a nuestra historia por la ocurrencia de la franja como signo distintivo cuando, en 1927, fue por unos meses entrenador del Elche.

Ahora se ha ejecutado la brillante idea de deslizar sobre la franja la letra de «Aromas Ilicitanos», compuesta en 1951 bajo el cobijo del Huerto del Cura por los primos (Mendiola) Ibarra (Cascales). No es para menos. He leído que el uso -devenido costumbre- de cantar a coro los «Aromas» como introito a los partidos que el Elche juega en casa se produjo con el enésimo ascenso del equipo a Primera en 2013, después de 24 años de travesía por el desierto de la Segunda e, incluso, de la Segunda B. Tal vez se cantó antes, ocasionalmente, en el Martínez Valero; no tengo memoria de que ocurriera en el viejo Altabix, escenario del mejor Elche de esa historia centenaria tan bien contada por Santiago Gambín, que tuve el privilegio de disfrutar en mi adolescencia y juventud hasta que estudios y profesión hicieron intermitente mi presencia en la ciudad.

En los años ochenta del pasado siglo «Mucho Elche», de Antonio García Corbalán (que Wikipedia confunde con el «Aromas») y «Blanco y Verde» del autodidacta y muy ilicitano Pepe Marcos, fueron himnos militantes para arengar a la feligresía deportiva con ocasión del tercer -y fugaz- retorno a primera división. «Mucho Elche» es expresión grabada a fuego en el pecho de los ilicitanos que, aficionados o no, sienten que el club pertenece a la ciudad, como la Dama, el Misteri, los palmerales o la Nit de l’Albà, cuatro puntos cardinales del «Aromas» que encierran un canto a la españolidad y a la devoción mariana. «Mucho Elche». Sí. «Mucho Elche».

Tiene miga, sin embargo, que el himno -no oficial- del Elche sea una habanera compuesta con un propósito ajeno a lo deportivo. En el texto que reproduce la Franja, la Virgen, esa «morena que vino por el mar», es mencionada por su letra inicial -la V.- porque dicen que las leyes deportivas prohiben la propaganda religiosa. Legisladores de vía estrecha. La Virgen de «Aromas» trasciende la religión. La «Mare de Deu» pertenece a todos los ilicitanos, creyentes o agnósticos.

Nuestra habanera se impuso por un espontáneo movimiento popular, inducido por gentes del entorno familiar del letrista ya fallecido, con los debidos contactos, y es el eslabón mágico que hace del club patrimonio común con independencia de la titularidad de sus acciones societarias. Patrimonio, sí; y misterio, uno más de esta entrañable tierra. En general los himnos deportivos parecen inspirarse en los militares, con letras en muchos casos ramplonas, propias de usuarios con el coeficiente intelectual adormecido. «Aromas» es un suceso insólito y bienvenido. Acaricia la piel, humedece los ojos, alimenta el sentido de pertenencia al evocar las señas de identidad de un pueblo extraordinario de brazos abiertos para quienes buscan en él su propio destino. El «Aromas» es nuestra voz, canta Diagnóstico Binario en «Sentimiento Centenario», el himno compuesto para conmemorar esta efeméride.

Sobre la letra de «Aromas» se ha superpuesto parcialmente la razón social del patrocinador insignia del equipo, una empresa, afortunadamente, de la tierra, cuya inicial coincide con la de la Virgen y cuya tipografía y colores se dice, anticipándose a la crítica, encajan como anillo al dedo con la ilustrada franja. Habrá que hilar muy fino. El valor de las camisetas sin publicidad debe haberse disparado. Bien es cierto que, llevados por la pasión blanquiverde, los aficionados parecen haber asumido su conversión en hombres y mujeres-anuncio; con el añadido de que están dispuestos a pagar por ello. Hay equipaciones que llevan marcas hasta en el trasero, lo que no se si es aconsejable desde un punto de vista publicitario por las perversas interpretaciones a que puede dar lugar.

Las presidencias del club fueron muy volátiles hasta que la ocupó en 1953 Pascual Antón. Veintiocho presidentes se sucedieron en treinta años de modestísima ejecutoria. Entre ellos, mi bisabuelo, Francisco Brotóns Ruiz, en 1928-1929, y mi padre, Ramón Remiro, que con treinta años fue presidente entre julio de 1945 y febrero de 1946, con el Elche en el grupo VII de tercera. Yo nací precisamente al día siguiente de que se celebrara, el 16 de septiembre, el primer partido de la temporada. Victoria del Elche 2-3 en Elda.

Pascual Antón encabezó una encomiable cooperativa de jugadores (Lahuerta, Marin, Pierita…) decidida a capear el chaparrón de impagos que pudo acabar con la existencia del club. Detrás de él, José Esquitino, el mejor presidente de nuestra historia, y Manuel Martínez Valero, promotor del nuevo estadio, protagonizaron el salto cualitativo y la estabilidad. El Elche, con el gran César Rodríguez de entrenador-jugador, subió en dos años de tercera a primera y permaneció ininterrumpidamente en ella durante doce años de grandes gestas. Luego nos convertimos en lo que se ha llamado un equipo ascensor, término que escamotea la parte oscura del hecho: lo que sube, baja; como tantos órganos y pasiones, con la esperanza de subir de nuevo. Al fin y al cabo, ya se dice en «Aromas» que somos un «pueblo que al cielo mira».