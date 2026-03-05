¡La Fiscalía pide diez años de cárcel para Rafa Mir!

Según avanza 'Las Provincias', la Fiscalía solicita diez años y medio de cárcel para Rafa Mir, delantero del Elche, por agresión sexual agravada y lesiones. La pena de prisión que pide la Fiscalía se corresponde “concretamente nueve por el delito de agresión sexual agravada con acceso carnal (presuntamente le introdujo los dedos sin su consentimiento hasta en dos momentos distintos) y otros 18 meses de cárcel por el delito de lesiones”.

El ariete murciano lleva días en el foco por su presunto insulto racista a Omar El Hilali durante el Elche-Espanyol del pasado fin de semana. Y, ahora, el citado medio adelanta la pena que solicita el Ministerio Fiscal por la presunta violación a una joven en septiembre de 2024, cuando militaba en el Valencia.

Además de la posible pena de prisión, la Fiscalía solicita que Rafa Mir tenga prohibido acercarse a menos de 500 metros de la denunciante, una joven de 21 años, durante un periodo de 13 años.

Asimismo, el Ministerio Público pide que, una vez cumplida la condena, se le impongan otros siete años de libertad vigilada y una inhabilitación especial de ocho años para realizar cualquier actividad, remunerada o no, que implique contacto con menores.

Noticias relacionadas

Según informa 'Las Provincias', también se detalla la compensación económica que el futbolista debería abonar en concepto de responsabilidad civil por las lesiones y los daños morales causados a la víctima. La cantidad reclamada asciende a 64.000 euros.