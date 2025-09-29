Así fue la fiesta de Champions del Elche: del torero Mir a la arenga de Sarabia

Abrazos, risas, sonrisas y fiesta, mucha fiesta. Son días grandes los que se están viviendo en la ciudad de las palmeras gracias a sus futbolistas, que ya se están empezando a convertir en históricos. Se dice que la unión hace la fuerza y el grupo liderado por Eder Sarabia no es más que un ejemplo de este tópico. La victoria ante el Celta reafirmó la condición de invicto del Elche y tras siete jornadas la franja sigue instaurada en puestos Champions, por lo que la fiesta en el vestuario era más que merecida.

A ritmo de "Torero" de Chayanne, Rafa Mir con capote en mano, llevó la voz cantante en un vestuario desatado. El delantero ha recuperado la sonrisa y se vuelve a sentir un futbolista de élite en el Elche. Se ha convertido en una figura capital para Eder Sarabia y el cartagenero está respondiendo con grandes actuaciones y goles. Otro que ha caído de pie es André Silva. El luso, tras unas últimas aventuras aciagas, ha vuelto a sonreír y sus declaraciones no son más que positivas hacia el club y la ciudad.

Hasta los menos habituales suman y son conscientes de la importancia de un vestuario unido. En la celebración se puede observar como Iturbe, Adam Boayar o Ali Houary no hacen más que sumar en un grupo que pasará a la historia del deporte ilicitano. Otra figura destacada es la de John Chetauya, el canterano quedó señalado en el Metropolitano y ante el Celta se erigió como uno de los mejores.

Eder Sarabia ha conseguido que todos los jugadores asuman su respectivo rol y vayan todos a una. El vestuario es una familia y buena parte de la culpa de estos resultados está en ello, en la complicidad entre todos los miembros, desde los jugadores al cuerpo técnico.

Por lo que respecta a la afición, el Martínez Valero se ha convertido en una caldera. Ya lo era en Segunda División y ahora en la élite del fútbol español no está decepcionando. La gente acompaña siempre y no deja a los suyos caminar solos, como ya se vio en Pamplona con más de un centenar de seguidores franjiverdes un jueves laborable.

"Orgullosos de nuestros jugadores", se cantaba desde la grada el pasado domingo. No es para menos, pues el Elche está situado junto a entidades de la talla de Madrid, Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid o Betis. Se está codeando con los más grandes y la afición quiere empujar para que siga siendo así el máximo tiempo posible. Queda decretado el estado de felicidad en el Martínez Valero con el sueño de que pueda extenderse toda la temporada.

Vía: Información