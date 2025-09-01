¿Cuántos fichajes ha hecho el Elche de Bragarnik el último día de mercado?

Christian Bragarnik, propietario del Elche, apura las últimas horas de su duodécima ventana de fichajes como máximo mandatario de la entidad franjiverde. Un último día de mercado que, desde que se convirtiera en el hombre encargado de tomar las decisiones en las oficinas del Martínez Valero, casi siempre ha sido agitado.

Un espacio temporal que perfectamente podría denominarse la Zona Bragarnik, con aciertos y errores. Y con nombres que seguirán creciendo, salvo sorpresa. El Elche tiene pendiente de cerrar varias operaciones a lo largo del lunes, una de ellas la del lateral Adrià Pedrosa, del Sevilla, cuya llegada está acordada, pero no oficializada.

La Zona Bragarnik

A lo largo del último día de las once ventanas anteriormente mencionadas (las tres primeras, hasta agosto de 2021, con un director deportivo en nómina, Nico Rodríguez) desde que Bragarnik se hiciera con la propiedad de la SAD, a través de la sociedad Score Club 2019 el 3 de diciembre de 2019, el Elche ha realizado un total de 24 fichajes. Además, en ese mismo deadline ha dado once bajas. Así han sido los diferentes capítulos de la Zona Bragarnik.

Enero de 2020

Apenas un mes después de adquirir el club el argentino fue a su primer zoco de fichajes como propietario. El último día de aquel mercado invernal regresó a tierras ilicitanas el delantero brasileño Jonathas, que había ofrecido un gran rendimiento en la temporada 2014-2015, en Primera División. Su llegada supuso la salida de Yacine Qasmi.

Pese a que el rendimiento de Jonathas distó muchísimo del de su primera etapa en el club franjiverde, el Elche acabó ascendiendo de la mano de Pacheta, en aquel play-off interminable que se disputó en agosto, debido al covid-19 y al Caso Fuenlabrada.

Octubre de 2020

La pandemia obligó a retrasar la finalización de la temporada 2019-2020 y el inicio de la 2020-2021, con el Elche en Primera, aunque con menos tiempo a la hora de poder configurar su plantilla que el resto de sus rivales. Aquel mercado estival se cerró en otoño, el 5 de octubre.

Ese día, el Elche fichó de una tacada a cuatro argentinos: el delantero Carrillo, el extremo Rigoni, el mediocentro Marcone y el portero Diego "Ruso" Rodríguez. Excepto el primero, el resto rindieron muy por debajo de las expectativas. Coincidiendo con estas llegadas múltiples salió del equipo el centrocampista Ramon Folch.

Enero de 2021

Pese a que la trayectoria del Elche no estaba siendo excesivamente positiva y a que el entrenador, Jorge Almirón, había pedido bastantes refuerzos, Bragarnik cerró aquella ventana con una última incorporación a última hora, la del portero Gazzaniga, también argentino.

Gazzaniga fue suplente de Edgar Badia hasta el tramo final de la temporada, en el que Fran Escribá se decidió a cambiar de portero. El cancerbero, cedido por el Tottenham, regresó a su club de origen y posteriormente ha crecido de manera notable en el Girona.

Agosto de 2021

La permanencia en Primera permitió al Elche afrontar un verano más tranquilo que el anterior en materia de organización al fichar. Eso sí, a una semana del cierre del mismo se anunció la rescisión del contrato del director deportivo, Nico Rodríguez, y de su ayudante, Dani Carmona. A partir de entonces quedó Sergio Mantecón, secretario técnico, como la principal cabeza visible de dicha parcela.

Aquel último día de agosto, los franjiverdes incorporaron al delantero Lucas Pérez y al centrocapista Gumbau. También se acordó la llegada del portero Werner, que se oficializaría al día siguiente, fuera de plazo, sin objeción alguna al estar sin equipo.

Enero de 2022

Un Pérez por otro el último día del mercado invernal. El mediapunta Kike Pérez fue la llegada de última hora que cerró el Elche en el mes de enero de 2022, un futbolista talentoso que ofreció detalles con la franja verde, aunque no tuvo excesiva continuidad.

En el apartado de salidas, tras apenas medio año en la entidad se marchó Lucas Pérez, con la sensación de no haber ofrecido el rendimiento que se esperaba de un delantero que llegaba para ser la principal referencia ofensiva del equipo.

Agosto de 2022

Aquel verano la sensación que transmitía la plantilla del Elche era la de haberse reforzado bien. De hecho, llegaba a las últimas horas sin necesitar ningún bombazo como refuerzo. Todo empezó a cambiar con la salida de Mojica, fichado por el Villarreal, titularísimo en el lateral izquierdo, hecha oficial a horas del cierre de mercado.

Bragarnik fichó, sabiéndolo o no, futuro y no presente. Fernández Mercau llegó como reemplazo del colombiano, asentándose como referencia del equipo con el paso del tiempo... y no precisamente como lateral o carrilero. Aquel día también llegó a tierras ilicitanas el veterano central argentino Federico Fernández, mientras que un joven Mourad se marchó cedido al Burgos.

Enero de 2023

La angustiosa situación del Elche, casi descendido a Segunda ya por aquellas fechas, hizo que ni siquiera se agitara demasiado la plantilla a última hora del mercado invernal. Los franjiverdes incorporaron al delantero Nteka, al que posteriormente volvieron a pretender, sin éxito, pese a que tampoco dejó unos guarismos anotadores llamativos.

En el apartado de bajas se canceló el préstamo del centrocampista Domingos Quina, fichado el verano anterior, que no fue capaz de superar la línea baja de rendimiento ofrecida por las caras nuevas de aquella temporada.

Agosto de 2023

De vuelta a Segunda División, Bragarnik hizo tres movimientos a última hora para fortalecer una plantilla que de la mano de Sebastián Beccacece se esperaba que pudiera pelear por regresar a Primera División.

Precisamente un retorno fue la más destacada de ellas, el del delantero Sergio León, pichichi de Segunda con el Elche en la 2015-2016. Su rendimiento ni se pareció al de aquel curso ni se prolongó demasiado, ya que se fue al medio año. Borja Garcés también llegó para reforzar la parcela ofensiva y el club ilicitano cerró la cesión del lateral Carreira, cuyo paso por la ciudad de las palmeras fue discreto, aunque posteriormente se ha hecho un hueco en el Celta.

Enero de 2024

Con el equipo de Beccacece en línea ascendente, el principal objetivo del mercado invernal de 2024 era un delantero, pero las distintas vías abiertas o no prosperaron o no convencieron al dueño. En el último suspiro, Bragarnik completó tres llegadas: el mediocentro ecuatoriano Méndez, el extremo Sergio Bermejo y el joven central David López. Ninguno se asentó en los esquemas del entrenador argentino.

Por otro lado sorprendió la rescisión de contrato de Fidel, capitán y peso pesado dentro del vestuario franjiverde. También se marchó, siguiendo el camino inverso a Bermejo, Raúl Guti, que volvió a su casa, Zaragoza, aunque se lesionó de gravedad en su primer partido como maño.

Agosto de 2024

El deadline de mercado de hace un año fue agitado en las oficinas del Martínez Valero, empezando por la salida del portero Edgar Badia, que rescindió contrato, quedándose sin equipo hasta que fichó por el Tenerife en enero, tras haber empezado la temporada como titular.

En el apartado de llegadas hubo tres fichajes a última hora: el extremo kosovar Rashani, que apenas ha podido jugar por las lesiones, el regreso del delantero Sory Kaba, y el mediocentro Gerard Hernández, petición expresa de Sarabia para una posición en la que se ha encontrado con la mejor versión de Febas.

Enero de 2025

El último día del pasado mercado invernal sirvió para fichar dos extremos, uno de ellos por obligación tras la lesión de Yago, y hacer un trueque con el Zaragoza que se coció en apenas horas. Tres operaciones que celebrarían el ascenso meses después.

De este modo, llegaron Germán Valera, cedido por el Valencia (posteriormente contratado en propiedad y ya goleador en Primera), Pejiño, también a préstamo, en este caso de Las Palmas, y Marc Aguado, procedente de la entidad aragonesa. La vía contraria la tomaron Raúl Guti, en ese intercambio por Aguado, y Rafa Núñez, cedido al Cartagena.