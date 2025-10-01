El EuroElche presenta a sus 12 fichajes: "Vamos a por más"

Si lo bueno se hace esperar, al Elche le ha venido caído del cielo el momento histórico que atraviesa durante esta semana, invicto tras siete jornadas en Primera División y en posición de Champions League, para presentar, de una tacada y en un acto festivo al que acudió medio millar de aficionados, a los 12 fichajes de la temporada 2025-2026.

Léo Petrot, Iturbe, Álvaro Rodríguez, Martim Neto, Víctor Chust, Fede Redondo, Rafa Mir, André Silva, Iñaki Peña, Grady Diangana, Adrià Pedrosa y Héctor Fort ya saben, a excepción del guardameta madrileño, lo que es defender el escudo del Elche en partido oficial, pero no habían tenido una presentación propia. La vivieron todos a la vez tras más de un mes juntos. Una fiesta que tuvo speaker, alegría.... y en la que institucionalmente se pusieron a la cabeza Pedro Schinocca, director general, y Joaquín Buitrago, presidente del club.

Joaquín Buitrago

El primero en tomar la palabra fue el presidente. "Nos encontramos en esta situación después de seis años de duro trabajo y de tomar decisiones que no siempre han sido entendidas, pero que a la larga han sido aceptadas, con nuestros errores, haciendo las correcciones oportunas para mejorar el club poco a poco", aseveró Buitrago, que destacó la "fortaleza económica" del Elche actual, que le dio tranquilidad en el mercado de fichajes respecto a otros clubes al no tener problemas con las inscripciones.

"Estamos convirtiendo el estadio en un templo para la afición y los jugadores", prosiguió el abogado ilicitano, para finalizar su discurso elogiando a la masa social franjiverde, a la que consideró "embajadores" de la ciudad de las palmeras.

Pedro Schinocca

El relevo del presidente lo tomó el director general, mano derecha de Christian Bragarnik, propietario del club. "Este proyecto empezó hace seis años, hemos transitado por diferentes momentos, buenos y malos, pero Christian (Bragarnik) siempre nos ha mostrado el camino a seguir, apostando por un modelo de juego que nos ha traído hasta aquí y por lo que creemos que la gente disfruta tanto de ver a su equipo", comenzó Schinocca.

"Sarabia ha demostrado ser un gran profesional, que comparte una idea de juego que se identifica con el club", prosiguió Schinocca, que calificó al técnico como la primera piedra del proyecto 2025-2026.

El dirigente argentino repasó uno por uno los fichajes, poniendo en valor la adquisición en propiedad de la mayoría de las incorporaciones, además de destacar las diferentes renovaciones realizadas antes de empezar la temporada. "Con Rafa Mir se generó algo especial desde el primer momento que habló telefónicamente con nosotros", destacó sobre el delantero murciano, autor de tres goles en este inicio de curso. "Vamos a por más", finalizó Schinocca.

Palabras de cada fichaje

Tras los discursos con carácter más institucional, cada fichaje ofreció unas palabras a los presentes en el estadio Martínez Valero. Empezó Léo Petrot, primer fichaje del curso, procedente de la liga francesa. "Estoy muy contento de estar aquí, me estoy adaptando poco a poco al club y a la cultura", comentó el lateral galo.

A continuación tomó la palabra el cancerbero Iturbe, de momento a la sombra de Dituro e Iñaki Peña. "Agradezco la oportunidad de crecer en un gran club y espero poder devolver la confianza", aseveró. Le siguió el delantero hispanouruguayo Álvaro Rodríguez, que pese a no haber marcado todavía está dejando muy buenas sensaciones. "Las expectativas en el Elche son muy altas, no dudé en ningún momento a la hora de venir aquí. Esperamos conseguir grandes cosas este año", señaló.

El siguiente en parlamentar fue el portugués Martim Neto, baja las dos últimas jornadas, pero que está plenamente recuperado para jugar el domingo en Vitoria. "Creo que el Elche tiene un proyecto muy bueno, hemos empezado muy bien y tenemos que seguir así. Vamos a hacer una temporada muy buena", apuntó el luso.

A continuación tomó el micrófono el central Víctor Chust, cedido con opción de compra: "Este es un reto ilusionante, vamos a trabajar para que este sea un buen año". Posiblemente la incorporación más mediática, por el peso de su apellido, habló con humildad a la hora de presentarse a su nueva afición. "Vengo a aportar mi pequeño granito de arena en un grupo muy unido con una gran calidad humana. Espero que podamos seguir así", dijo Fede Redondo.

La hora de los goleadores llegó uno tras otro. "Queremos seguir dando alegrías a la afición, siguiendo la línea que llevamos hasta ahora", apuntó Rafa Mir. "La adaptación está siendo muy fácil, estamos disfrutando porque las cosas nos están saliendo bien", prosiguió André Silva. De momento, cada uno lleva tres dianas.

Había ganas de escuchar al portero alicantino Iñaki Peña y no escondió su alegría tras cerrar su cesión del Barça al Elche. "Sentí muchísima alegría porque vengo a mi casa. Jugar delante de esta afición y con mis compañeros me produce mucha ambición", señaló el cancerbero que compite por la titularidad con Dituro.

El congoleño Diang se atrevió con el español... y ni mucho menos salió mal parado. "Me siento como en casa, estoy agradecido a club, compañeros, entrenadores y afición por recibirme con los brazos abiertos", recalcó, haciendo un guiño al cambio de clima del que está disfrutando tras varios años en Inglaterra.

Los últimos en hablar fueron los fichajes del esprint final de mercado. "El equipo está en un gran momento y vamos por el buen camino", señaló Pedrosa. El turno de cierre lo cogió Héctor Fort. "He tenido la suerte de encontrarme con un grupo estupendo y con muchas ganas de seguir con esta dinámica tan positiva", señaló el joven lateral formado en el Barcelona.

