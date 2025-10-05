La España de Mendoza se clasifica para octavos del Mundial sub-20

La selección española sub-20, con el franjiverde Rodrigo Mendoza como baluarte, ha conseguido esta madrugada el billete para los octavos de final del Mundial de la categoría que se está disputando en Chile, tras superar en su partido de la tercera jornada a Brasil (1-0) y asegurarse ser uno de los cuatro mejores terceros de grupo.

España, con Mendoza como indiscutible en el centro del campo, estaba obligada a ganar a Brasil y esperar acontecimientos para seguir con vida en el torneo. El primer objetivo se logró en un partido muy sufrido, con gol de Iker Bravo (pre-asistencia de Mendoza a Pablo García, que dio el pase definitivo al capitán de la Rojita) y exhibición bajo palos de Fran González, que realizó varias paradas milagrosas que evitaron la eliminación de su equipo.

Con la victoria y cuatro puntos en la clasificación final del grupo C (en la primera jornada España perdió con Marruecos y en la segunda empató con México), la selección dirigida por Paco Gallardo necesitaba un favor de los norteafricanos, que no llegó, para ser segunda.

Ucrania o Japón

Una vez concluido su grupo, al ser tercera, España necesitaba esperar a que fueran concluyendo el resto de partidos de la última jornada de la primera fase para saber si seguía en el campeonato. Ya de madrugada, el triunfo de Australia ante Cuba aseguraba que uno de los cuatro billetes para los terceros sería para el combinado español.

España se enfrentará ahora, el 7 o el 8 de octubre, a Ucrania o Japón en los octavos de final, un rival que se decidirá este domingo, cuando concluya toda la fase de grupos. Con el parón FIFA, Mendoza solo sería baja segura para el siguiente partido de liga del Elche (Athletic, 19 de octubre) en caso de llegar a semifinales en el Mundial sub-20, ya que el partido por el tercer puesto se disputa el día 18 y la final el mismo 19.

Rodrigo Mendoza ha firmado pleno de minutos en los tres partidos de España en la fase de grupos del torneo planetario para jóvenes, en el que la selección nacional no ha brillado especialmente, pero ha conseguido meterse entre los 16 mejores del torneo.

Vía: Información