Entradas Sevilla-Elche: precio y cómo comprarlas online

El ilusionante inicio de temporada del Elche (una victoria y dos empates) tendrá continuidad, tras el parón liguero en Primera División de este fin de semana debido al parón FIFA, el viernes 12 de septiembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con el duelo que medirá a los ilicitanos con el Sevilla (21 horas).

El partido, correspondiente a la cuarta jornada de liga, medirá a los hombres dirigidos por Eder Sarabia contra uno de los históricos del país, pese al turbulento momento institucional y deportivo que atraviesa. Será una cita que los aficionados franjiverdes no se querrán perder, apurando este mes de septiembre y el regreso a la rutina diaria y planificando una posible escapada de fin de semana a la ciudad hispalense.

El Elche ha informado que dispone de 602 entradas para sus abonados, de los que un 10% se reserva para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación, que se pondrán a la venta a un precio de 30 euros.

Todo aquel abonado del Elche que desee adquirir una entrada para el partido del sábado contra el Atlético deberá hacerlo exclusivamente a través del Área del Abonado, en el apartado "Solicitud de entradas". Cada usuario podrá agrupar hasta un máximo de cuatro abonos y, por lo tanto, comprar cuatro entradas.

La adquisición de entradas para el Sevilla-Elche en el portal estará disponible hasta el martes 9 de septiembre a mediodía (12 horas). Los billetes se enviarán al correo electrónico de cada usuario a partir del jueves 11 de septiembre.

Viaje a Sevilla en autobús

Por otra parte, el Elche también ha informado que organizará un viaje en autobús para asistir al partido de Sevilla, con salida el mismo día de partido (viernes) a las 11:00 horas desde el estadio Manuel Martínez Valero y regreso una vez finalizado el encuentro.

El precio del billete es de 50 euros y la gestión para la compra del mismo se realiza también a través del "Área del Abonado" de la página web del club franjiverde.