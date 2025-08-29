Entradas para el España-Georgia en Elche: Precios, ventajas para abonados y cuándo salen a la venta

La selección española regresará a Elche el próximo sábado 11 de octubre. El combinado entrenado por Luis de La Fuente aterrizará en el Martínez Valero para medirse a Georgia en la carrera por entrar al Mundial de 2026. Este viernes, la RFEF ha detallado las novedades de las entradas para el compromiso internacional, que saldrán a la venta el próximo lunes 1 de septiembre (12 horas) con preferencia para abonados del Elche.

La venta para abonados del Elche arrancará el próximo lunes 1 de septiembre, a las 12 horas. El número máximo será de cuatro entradas por cada carnet de socio (una entrada de socio y tres acompañantes de público). Una vez pasadas 24 horas, la venta para el público general iniciará el 2 de septiembre a las 12 horas, hasta agotar existencias. Será exclusivamente online, a través de este enlace. Los precios oscilan entre los 86 euros la más cara, en Cubierta Central, y los 39 euros, en los fondos.

Avisos importantes de la RFEF

La Federación también ha habilitado un listado de recomendaciones y normativas para todo aquel que acuda al partido de España:

Antes de aceptar la compra revise bien que las entradas corresponden al partido que desea. No se admitirán cambios ni devoluciones.

Tras su compra, recibirá un correo electrónico con las instrucciones para acceder a la aplicación RFEF Tickets donde encontrará las entradas con las que podrá acceder al recinto deportivo.

Cada espectador deberá portar un billete de entrada expedido a título individual, válido sólo para una persona y para la localidad reseñada en la misma, quedando expresamente prohibido el acceso con niños en brazos (RD 203/2010, artículo 17). Los menores de edad deberán ser acompañados por un adulto.

No se ofrece servicio de consigna. Recuerde que no se permite el acceso con cascos de moto ni objetos voluminosos, tales como carritos de niños, u otros objetos que puedan constituir un obstáculo en caso de evacuación

Además, también habrá una Fan Experience, con detalles y horarios todavía por confirmar en las próximas semanas.