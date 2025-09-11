Entradas Elche-Oviedo: precio y cómo comprarlas online y en taquillas
Conoce todos los detalles
Alejandro Ruiz
El Elche ha puesto este jueves a la venta las entradas para el próximo partido en el Martínez Valero frente al Real Oviedo. El encuentro, nuevamente frente a un reción ascendido de Segunda, tendrá lugar el próximo domingo 21 de septiembre (18:30 horas).
El partido será uno de los 17 que el club incluirá a lo largo de la temporada con el abono, por lo que los 27.000 abonados franjiverdes podrán acceder de manera gratuita con su carné. Por su parte, para aquellos aficionados que no sean socios, la venta online ya está disponible a través de la página web del club, en el siguiente enlace.
Además, el club también ha recordado en el comunicado que, en caso de no poder acudir al choque, los abonados podrán liberar su butaca a través del Área del Abonado hasta dos horas antes del inicio del partido. De esta forma, el asiento quedará disponible para otro aficionado y si se produce la venta de la entrada, el abonado recibirá en su monedero digital el 30% del importe.
Información al aficionado
- Está prohibido fumar y consumir pipas en todo el estadio Martínez Valero.
- Se permite introducir comida y botellas de plástico de un máximo de 500 ml (sin tapón).
- No se admiten cambios ni devoluciones de entradas.
- Las entradas online son nominativas y deben coincidir los datos con el espectador que accede al estadio.
- Los abonos babys, infantiles, juveniles y especiales no son transferibles; en el caso de hacer un mal uso de los mismos, serán requisados en la puerta de acceso por incumplir con el reglamento interno del Club.
- El monumental cabreo de Raphinha
- Rashford puede pescar en el 'lío' Raphinha
- Está a un nivel brutal, es un extremo con el carácter de Puyol
- Desvelan todos los compromisos del Barça con el Spotify Camp Nou
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...
- El Bayern quiso fichar a Lamine y Gavi
- Las claves del 'Estilo Thiago': ¿por qué ha insistido tanto Flick en su regreso?
- Barcelona - Racing Club, en directo: resultado y goles en vivo de la final del Mundial sub-18