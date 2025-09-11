Entradas Elche-Oviedo: precio y cómo comprarlas online y en taquillas

El Elche ha puesto este jueves a la venta las entradas para el próximo partido en el Martínez Valero frente al Real Oviedo. El encuentro, nuevamente frente a un reción ascendido de Segunda, tendrá lugar el próximo domingo 21 de septiembre (18:30 horas).

El partido será uno de los 17 que el club incluirá a lo largo de la temporada con el abono, por lo que los 27.000 abonados franjiverdes podrán acceder de manera gratuita con su carné. Por su parte, para aquellos aficionados que no sean socios, la venta online ya está disponible a través de la página web del club, en el siguiente enlace.

Además, el club también ha recordado en el comunicado que, en caso de no poder acudir al choque, los abonados podrán liberar su butaca a través del Área del Abonado hasta dos horas antes del inicio del partido. De esta forma, el asiento quedará disponible para otro aficionado y si se produce la venta de la entrada, el abonado recibirá en su monedero digital el 30% del importe.