El uno por uno en el empate entre Betis y Elche (1-1): Ali y Neto, los mejores en el regreso a Primera
Germán Valera se estrenó como goleador en Primera en una noche donde Houary y Martim Neto, desde el banquillo, destacaron con la franja
Alejandro Ruiz
Consulta las notas de los 16 futbolistas que han participado en la primera jornada liguera. La crónica del partido, en este enlace.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fichaje de Hansi Flick para completar el Barça
- Las dos caras de Araujo ante el Mallorca
- Mensaje' de Flick a Casadó
- Flick 'bloquea' que los canteranos viajen a Brasil
- El Getafe, golpeado por las inscripciones: 'He tenido que vender a uno de los mejores defensas de LaLiga por tres perras
- Lo que no se vio del Mallorca - Barça: Lamine 'se picó', la trifulca con Raphinha y un factor insoportable
- El audio del VAR tras la polémica del Mallorca-Barça
- Se calienta la salida de Iñaki Peña del Barça