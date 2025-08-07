El Elche y su vía crucis de cada verano: el césped

El césped del Martínez Valero volverá a presentar un aspecto mejorable este sábado, cuando el Elche presente a su "nuevo" equipo ante su afición con motivo de la 64ª edición del Trofeo Festa d’Elx. Con el regreso a Primera División, la puesta de largo de la plantilla en casa estará nuevamente condicionada por un terreno de juego que dista de estar en condiciones ideales para la práctica del fútbol, una circunstancia aún más crítica si Eder Sarabia dirige tu banquillo.

Ya ocurrió el verano pasado, cuando el duelo frente al Levante evidenció un tapete muy lejos del nivel deseado. Entonces, se optó por pintar las zonas más deterioradas con tonos verdosos para disimular, al menos visualmente, un estado deficiente. Se trata de una práctica habitual incluso en clubes como el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, aunque no por ello deja de ser representativo.

Esta situación se prolongó durante las primeras jornadas de liga. De hecho, no fue hasta la fecha 9 —disputada el 13 de octubre (Elche 0-0 Deportivo de La Coruña)— cuando el césped del feudo ilicitano terminó de asentarse y dejó de levantarse con cada acción de juego. Fueron necesarios 63 días desde el arranque liguero hasta alcanzar, al menos, un estado notable.

Este verano se vivirá una situación similar. El césped irá mejorando con el paso de los partidos, posiblemente a un ritmo algo más acelerado que el año anterior, pero estará lejos de su mejor versión el lunes 18 de agosto, cuando los franjiverdes reciban al Real Betis en el estreno liguero. Cada año, el club trata de anticiparse a este problema recurrente, pero las altas temperaturas de julio en Elche dificultan enormemente la tarea.

Así ha vuelto a suceder en esta ocasión, cuando la entidad decidió iniciar los trabajos de resiembra la semana del 16 de junio —tan solo 15 días después del ascenso—, con el objetivo de reducir los habituales tres meses necesarios para alcanzar un estado óptimo. De la mano de Royalverd (empresa responsable también del Metropolitano o San Mamés), también se llevaron a cabo durante la pasada campaña distintas acciones para mejorar la aireación del terreno y reforzar su crecimiento, intentando anticipar los problemas habituales.

Aun así, el césped del Martínez Valero volverá a presentar una imagen irregular en su estreno ante una afición más numerosa que nunca, tras superarse la barrera de los 26.000 abonados. A estas alturas, el margen de mejora es mínimo, ya que LaLiga no accedió a la petición del Elche de comenzar el curso como visitante y el debut en Primera está a apenas diez días.

Luces LED, color verde y nuevas vallas

Mientras el interior del Martínez Valero vuelve a padecer los contratiempos estivales de cada año, el exterior del estadio sigue avanzando en su proceso de remodelación. El cambio más vistoso es la aplicación de color verde al hormigón de la fachada. Desde finales de marzo se inició una fase de imprimación cimentosa para igualar la estructura y, de lunes a viernes, los operarios trabajan en teñir del color de la franja la base del estadio y de negro las cuatro torres.

Además, ya se están probando nuevas luces LED de color verde en la fachada principal, destinadas a iluminar el entorno del estadio durante la noche. Por ahora, solo se han instalado algunas a la izquierda de la tienda oficial a modo de prueba.

También desde julio se están sustituyendo las tradicionales vallas que rodeaban el recinto por otras más modernas, seguras y con un diseño renovado.En el interior, el club ha llevado a cabo la renovación completa de los asientos de la zona de Tribuna. Esta medida ha permitido optimizar el espacio, lo que se ha traducido en un leve incremento de la capacidad total de un estadio que avanza en todos los sentidos... excepto con el césped.