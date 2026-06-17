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El Elche rescinde la cesión de Rafa Mir y condena "cualquier acto de violencia"

La entidad ilicitana no ha precisado los motivos de su decisión, aunque en el mismo comunicado condena "de forma rotunda cualquier acto de violencia" y expresa su "absoluto respeto al procedimiento judicial", en alusión al proceso en el que está envuelto el atacante.

Rafa Mir, durante un entrenamiento

Rafa Mir, durante un entrenamiento / Áxel Álvarez

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EFE

Elche

El Elche ha anunciado este jueves la ejecución de la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral del delantero Rafa Mir, pactadas previamente con el Sevilla y el propio jugador, y señala que condena cualquier acto de violencia.

Rafa Mir fue condenado el lunes por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones durante su etapa como jugador del Valencia

La entidad ilicitana no ha precisado los motivos de su decisión, aunque en el mismo comunicado condena "de forma rotunda cualquier acto de violencia" y expresa su "absoluto respeto al procedimiento judicial", en alusión al proceso en el que está envuelto el atacante.

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El murciano, segundo máximo goleador del equipo ilicitano este curso, regresará de este modo al Sevilla, club con el que mantiene contrato, tras quedar extinguida de forma anticipada su cesión al Elche.

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