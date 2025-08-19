El Elche renueva a Mendoza hasta 2028

El Elche lleva meses cociendo a fuego lento la renovación de Rodrigo Mendoza, uno de los jóvenes talentos que cumple su tercera temporada en el primer equipo franjiverde, y que terminaba contrato el próximo mes de junio, por lo que a partir del 1 de enero hubiese sido libre para negociar con aquel club que quisiera contar con sus servicios, sin que la entidad ilicitana viera un euro por traspaso.

Pese a que por segunda campaña consecutiva, como le ocurriera en la 2023-2024 con Sebastián Beccacece, Mendoza perdió protagonismo en el tramo final de la 2024-2025, la confianza del club en sus posibilidades sigue siendo altísima. Y el interés desde fuera cada vez mayor. A equipos españoles como Real Madrid, Villarreal o Valencia, que le tenían en el radar, se le han sumado este verano otros extranjeros, siendo el Como italiano el que más ha sonado, pero no el único que se ha interesado.

En esta tesitura, el Elche avanzó las negociaciones para tratar de no plantarse en enero con la incertidumbre de tener a un futbolista listo para partir, y sobre todo ser conocedor si había posibilidad de renovación o, por otro lado, la entidad debía plantearse un posible traspaso antes de dejarle partir a coste cero.

Mientras tanto, el verano le ha devuelto la sonrisa al propio Mendoza, al que la marcha de Nico Castro y Fernández Mercau le ha abierto de nuevo las puertas de la titularidad con Eder Sarabia. El joven talento parece haberlo aprovechado y, de momento, fue titular en la primera jornada contra el Betis, cumpliendo con nota en su debut en Primera División.

Más salario, más cláusula

El siguiente motivo para sonreír ha sido su renovación con el Elche, oficializada este martes, por la que ambas partes amplían su vínculo hasta junio de 2028, con un año más opcional, según el cumplimiento o no de diversos objetivos. El nuevo contrato conllevará la pertinente mejora salarial y, a sus vez, una cláusula de rescisión más elevada.

Con la continuidad de Mendoza, el Elche sigue fortaleciendo la base de su futuro, asegurándose a medio plazo los contratos de los principales activos de su cantera. Ahora, el propio Rodrigo tiene por delante una temporada ilusionante, en la que pronto le llegará la opción, si es convocado, incluso de disputar el Mundial sub-20, que se jugará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.