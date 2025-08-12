El Elche reforzará su medular con Fede Redondo

Federico Redondo, procedente de una estirpe de futbolistas que tiene como elemento más reconocido a su padre, Fernando, con pasado en Tenerife, Real Madrid, Milan y selección argentina, reforzará el centro del campo del Elche en la temporada del regreso a Primera División.

El fichaje no esconde demasiados secretos para la propiedad del Elche, ya que la agencia de Christian Bragarnik, Score Fútbol, representa al joven talento de 22 años, que también tiene nacionalidad española, al haber nacido en Madrid. En principio la fórmula escogida apunta a una cesión con opción de compra.

Redondo es un centrocampista que puede ocupar tanto la clásica demarcación de ‘5’ organizador, en la que su padre llegó a ser uno de los mejores del mundo, como de interior junto a otros mediocentros, en la que más actuado últimamente en Inter Miami, especialmente desde la llegada a la Major League Soccer (MLS) de Sergio Busquets.

El medio que reforzará al conjunto franjiverde en Primera se formó en las categorías inferiores de Argentinos Juniors, dando el salto a la primera escuadra en 2022. En febrero de 2024 sorprendió al iniciar una aventura en Estados Unidos, al fichar por el Inter Miami, donde ha coincidido durante este tiempo con Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y el ya mencionado Busquets.

Llega con rodaje

Fede Redondo viene con rodaje. De hecho disputó su último partido con Inter Miami, en un derbi frente a Orlando City, en la madrugada española del domingo al lunes. Si no se tuerce nada incluso podría estar disponible para el debut liguero contra el Betis, ya que la temporada en la MLS empezó en febrero e incluso su equipo disputó el reciente Mundial de clubes.

El fútbol corre por la sangre de un Fede Redondo cuyo padre fue uno de klos mejores centrocampista de la década de los 90 y, además, su familia materna (Solari) también tiene mucho arraigo en el balompié argentino e internacional.