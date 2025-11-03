El Elche se queda en tierra por una indisposición del piloto

La expedición del Elche tuvo que cambiar este domingo el plan de vuelo previsto tras disputar su partido de la jornada 11 de LaLiga en el Olímpic de Montjuic contra el Barça (3-1). El equipo tenían planeado coger un vuelo tras el encuentro para regresar a tierras ilicitanas y hacer noche en casa pero una indisposición del piloto del vuelo chárter que debían tomar, les obligó a quedarse más de lo previsto en Barcelona.

“Finalmente, la expedición no regresará a Elche esta noche. Por un motivo ajeno al Club, la plantilla tendrá que hacer noche en Barcelona y regresará este lunes", explicó el club a los medios de comunicación tras el partido contra el Barça. Fue entonces, cuando todavía no habían puesto rumbo al aeropuerto, cuando recibieron la noticia de la cancelación de su vuelo.

De esta manera, la plantilla ilicitana tuvo que pasar la noche en Barcelona y, según informaron, probablemente realizarán también en tierras catalanas la sesión de recuperación que tenían prevista para este lunes.

Partido serio

El combinado que dirige Eder Sarabia, pese a la derrota, firmó un partido serio contra los azulgranas. Lamine Yamal y Ferran Torres adelantaron a los locales en los primeros once minutos tras aprovechar dos errores defensivos del conjunto ilicitano y Rafa Mir recortó distancias antes del descanso. Rashford, a la hora de juego, hizo el tercero para el Barça, dejando ya encarrilado el partido pese a que los visitantes lo intentaron hasta el final.

El siguiente partido del Elche será el próximo viernes 7 de noviembre con la visita de la Real Sociedad (21.00 horas).