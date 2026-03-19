El Elche presiona a Iñaki Peña: su futuro, en el aire

Iñaki Peña puso punto y final a su etapa en el FC Barcelona, al menos de forma momentánea, este verano, para firmar por el Elche CF en calidad de cedido hasta junio de 2026. Antes de formalizar la operación, el club azulgrana e Iñaki Peña ampliaron su vínculo hasta 2029, ya que el guardameta quedaba libre al término de la temporada. Esta renovación permitió, además, aliviar la carga salarial y facilitar su salida en condiciones más favorables para todas las partes.

Este movimiento garantizaba al Barça la posibilidad de plantearse un traspaso el próximo verano si el guardameta se revaloriza en el Elche, o bien de contar con él en el futuro como alternativa a Joan García en la portería azulgrana. Por su parte, para Iñaki Peña, que recibió otras ofertas como las del Celta o el Como, se abría una oportunidad para seguir creciendo y demostrar todo su potencial bajo los tres palos.

Olmo y Frenkie charlan con Iñaki Peña en el Barça-Elche / Dani Barbeito

El propio Iñaki Peña reafirmó su objetivo de seguir mejorando para, en el futuro, regresar al Barça. En una entrevista en SPORT, el guardameta español señaló que: "cualquier jugador quiere estar donde ha sido feliz, donde ha estado toda la vida y con ese objetivo lo hice". "Así me lo transmitió el club, que veía que era un paso importante para mí salir, para tener continuidad, para sentirme importante. Luego nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas, pero obviamente a cualquier jugador que le digan si quiere ir al Barça o no pues... el 99,9 % te diría que sí. Y más, habiendo estado en La Masia tantos años".

Lo cierto es que Iñaki Peña inició su andadura en el Elche con buen pie. El ex del Barça se ganó rápidamente la confianza de Eder Sarabia, no solo por ser un seguro bajo los palos, sino también por su capacidad para salir jugando con los pies, una de las señas de identidad de los porteros formados en La Masía. Se adaptó con naturalidad a la propuesta de juego del equipo y se convirtió en una pieza importante.

Iñaki Peña, junto al resto de compañeros, durante el entrenamiento previo al Elche-Barça. / Áxel Álvarez

Sin embargo, Iñaki Peña ha perdido la titularidad en favor de Matías Dituro. El guardameta argentino ha encadenado cinco partidos como titular (Osasuna, Athletic Club, Espanyol, Villarreal y Real Madrid), consolidándose bajo palos. No está claro qué tiene en mente Eder Sarabia en sus planes, pero por ahora parece complicado que el ex del Barça recupere la titularidad.

Esta situación complica el futuro de Iñaki Peña en el Elche. Su cesión finaliza en junio y, si continúa como suplente, no parece probable que el club ilicitano intente su fichaje de cara a la próxima temporada. De hecho, el propietario del club, Christian Bragarnik, desveló que Matías Dituro seguirá una temporada más. “Con Dituro hemos llegado a un acuerdo verbal. Ha demostrado estar a la altura en Primera y no pensamos nunca en sacarlo”, comentó Bragarnik.

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En este sentido, el futuro de Iñaki Peña parece estar más en el aire que nunca. El portero alicantino regresará a la disciplina azulgrana el próximo verano con su futuro abierto y pendiente de lo que ocurra en la portería del conjunto culé. Con Joan García como titular indiscutible, Wojciech Szczęsny con contrato hasta 2027 e incluso Marc-André ter Stegen en la plantilla, el futuro de Peña es toda una incógnita.