El Elche más pasivo y menos intenso se deja ir en Murcia (3-1)

Un Elche con caras nuevas pero muy lejos del nivel liguero ha caído este jueves en el Trofeo Enrique Roca frente al Real Murcia (3-1). El conjunto de Eder Sarabia, irreconocible principalmente en el tramo final, se quedó sin ideas en ataque en la segunda parte y terminó dejándose ir, en un partido cuyo resultado pudo ser más abultado. Eso sí, el choque amistoso aprovechando el parón FIFA sirvió para el debut con la franja de Iñaki Peña, Adrià Pedrosa y Diangana, con un estreno notable por parte de los tres.

El Real Murcia, empujado en la presentación del proyecto ante su afición, salió con dos marchas más. Y a los cuatro minutos, la diferencia de intensidad entre ambos equipos se hizo notar. El Elche estuvo previsible y blando en salida de balón en un pase de John Chetauya al debutante Nico González. Pedro León leyó la acción, se anticipó y con un disparo cruzado con la izquierda, su pierna menos hábil, adelantó al Murcia en el minuto 4 de partido.

Con el gol, los franjiverdes empezaron a dominar el choque de la manera que mejor saben hacerlo, a través del balón. En una buena galopada de Adrià Pedrosa en su estreno con la franja, el carrilero definió buscando el palo largo, pero se encontró con el pie del meta rival, que evitó el gol. Varios rebotes de Sarabia después, el Elche encontró la forma de derribar el muro grana. Martim Neto tiró dos caños dentro del área y jugó de cara con Aleix Febas en la frontal, quien vio el desmarque de John Chetauya, indetectable llegando desde atrás. El multiusos franjiverde controló, levantó la cabeza y batió en el minuto 19 a Piñeiro, que volvió a adivinar el remate... pero no pudo impedir que terminara en el fondo de la red.

Antes de la pausa de hidratación, el Elche, que ya tenía por completo el contro del choque, gozó de una doble ocasión que se marchó al limbo. Primero, a André Silva le faltó convicción para llegar a un remate franco de cabeza y, después, el canterano Nico Gonález definió al muñeco un balón suelto en el área pequeña. En el 40', Josan Ferrández también exigió a Piñeiro, pero el portero del conjunto murciano despejó el remate. La primera parte murió con un par de conatos de contragolpe pimentoneros, bien solventados principalmente por Bambo Diaby. El nacido en Mataró estuvo rápido, se asoció y completó unos solventes 45 minutos en su regreso una vez superada la pubalgia.

En la segunda parte, Sarabia cambió todo el equipo excepto a Josan, John y André Silva. Entre los ocho futbolistas que entraron, destacaron los "debuts" de los flamantes fichajes Diang e Iñaki Peña. El congoleño, que entró con el 19 de Mourad, sumó buenos minutos participando por dentro, enganchando entre la medular y la dupla de ataque, formada por Silva y Álvaro Rodríguez al inicio del segundo acto. Precisamente el portugués, muy activo durante todo el choque, buscó completar la remontada con un golpeo desde la frontal que se marchó cerca del palo izquierdo.

Con los cambios y la entrada de los canteranos Carlos Martín y Nordin, el Elche fue perdiendo capacidad para generar peligro. Además, el equipo de Etxebarria fue ganando soltura con las entradas de Pedro Benito y Álvaro Bustos. Prueba de ello fue la ocasión de Álex Schalk, que aprovechó un error de Redondo con balón y definió centrado sobre Peña. El Elche siguió perdiendo su intensidad defensiva con el paso de los minutos, y el Murcia hizo el definitivo 2-1 en una acción de pasividad generalizada. Ni Martín ni Chust salieron a tapar el centro de Bustos, que colgó un balón al área libre de marca. El rechace le cayó en el costado derecho a Palmberg y el mediapunta brasileño, pese al intento de salvar el tanto de Affengruber, volvió a poner al Murcia por delante (2-1) en el minuto 82.

La brecha fue todavía mayor tres minutos después, cuando de nuevo una pasiva defensa permitió a Pedro Benito definir a placer un balón que atravesó de un costado al otro el área franjiverde. En los minutos finales, con más empuje de Diang y Nordin que fútbol, el Elche buscó acortar distancias sin éxito. El partido murió con una nueva ocasión peligrosa pimentonera, que quedó cerca de hacer mayor la sangría, y con Eder Sarabia de la misma forma que arrancó el choque, metido en el banquillo con un enojo considerable por la deslucida imagen de su equipo. Cura de humildad antes de volver a la competición.