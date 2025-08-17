El Elche hace oficial el fichaje de Rafa Mir

Rafa Mir ya es, de manera oficial, futbolista del Elche. En principio hasta junio de 2026, ya que llega cedido por el Sevilla, aunque con opción de compra para los franjiverdes, que se han guardado ese as en la manga si el atacante murciano consigue reivindicarse tras varias temporadas sin alcanzar el nivel al que apuntaba.

Mir, que la temporada pasada estuvo a préstamo en el Valencia, donde disputó 20 partidos de liga y marcó 1 gol, reforzará el ataque de Eder Sarabia. A sus 28 años está entrando en la etapa de madurez de todo futbolista, pero no contaba ni para Matías Almeyda ni para el proyecto del Sevilla. De su alta ficha se hará cargo, en buena parte, la entidad hispalense.

Disponible este lunes

En principio, Rafa Mir estará a disposición de Sarabia para el partido de este lunes en el Martínez Valero contra el Betis, el del estreno liguero de los franjiverdes en Primera División. Completará, de este modo, el trío ofensivo con Álvaro Rodríguez y Mourad. En el tintero queda también pendiente su juicio por supuesta agresión sexual (actualmente en libertad con cargos), que debería tener sentencia a lo largo de los próximos meses.

Por lo que respecta al traspaso de André Silva, la operación está acordada entre clubes, pero todavía no se ha oficializado, aunque se confía en poder hacerlo lo más pronto posible. El Elche completaría de este modo la posición de delantero centro con una cuarta pieza, a la espera de una posible salida de Mourad, máximo goleador de la temproada del ascenso.