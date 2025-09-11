El Elche, con Mendoza y sin Aguado en el entrenamiento previo a viajar a Sevilla

El Elche se ha ejercitado este jueves en el campo José Díez Iborra, a partir de las 19 horas, en el último entrenamiento antes de viajar al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para visitar al Sevilla, este viernes (21 horas). En una sesión con mayor expectación que de costumbre fruto del horario vespertino, la única baja destacable ha sido la de Marc Aguado.

El centrocampista ha completado en solitario una sesión previa a la del grupo en el Díez Iborra, junto al readaptador físico del club, Marcelo Peñaranda. A la llegada de sus compañeros al campo de entrenamiento, ha regresado a las instalaciones del Martínez Valero.

Tanto Álvaro Rodríguez como David Affengruber y Pedro Bigas, ausentes en los entrenamientos de martes y miércoles respectivamente, han llegado al entreno con total normalidad junto a sus compañeros. También ha hecho lo propio el nombre de moda en clave franjiverde, Rodrigo Mendoza.

El canterano ha sido el más aclamado por los pequeños a su llegada al Díez Iborra. El de este jueves será el único entrenamiento que complete con el Elche tras su experiencia con la selección española sub-21, de la que llegó el pasado miércoles.