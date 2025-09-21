El Elche se mantiene invicto con un partido impecable en casa

El Elche se jugaba el invicto en casa frente al Oviedo. El conjunto de Eder Sarabia saltaba al terreno de juego con su once de gala y el debut en portería de Iñaki Peña: Iñaki Peña, Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Febas, Mendoza, Neto, Josan, Germán Valera, André Silva y Rafa Mir.

La primera parte ha sido impecable. El Elche ha desplegado todo su juego y ha dispuesto de las mejores ocasiones. En el minuto 9, una gran internada por el lateral de Germán Valera terminaba con el tanto de André Silva.

En la segunda parte el conjunto local ha seguido dominando el encuentro aunque no ha conseguido materializar ninguna ocasión. A pesar de ello, ha sabido sufrir y se ha asegurado la victoria.

Con esta victoria, el Elche mantiene el invicto y se aleja de los puestos de descenso, con 9 puntos en 5 jornadas en un inicio de liga espectacular.

Vía: Información