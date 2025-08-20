Elche, la llama que empieza a arder

Hay cosas en la vida que uno no sabe explicar con argumentos lógicos, pero las siente en la piel como quien sabe que se avecina tormenta aunque el cielo esté limpio. El fútbol pertenece a esa misma categoría de misterios. Es irracional, caprichoso, con la mala leche de darle la espalda al que mejor juega y aplaudir al que peor le trata. Pero precisamente por eso nos envenena, nos arrastra y nos condena a seguirlo como si fuera religión. Y en esta nueva aventura en Primera División, el Elche huele a eso: a misterio, a promesa, a algo que puede estallar en grande.

No se trata de números, ni de fichajes, ni de balances. Es otra cosa. Quien haya pisado el Martínez Valero en las últimas semanas habrá sentido lo mismo: un cosquilleo extraño, mezcla de incertidumbre y esperanza. Esa sensación de que se está construyendo un relato, un equipo, un sueño compartido. No hay certezas, porque en el fútbol las certezas son mentira; pero hay señales, y el que las quiera ver, que las vea.

Al frente, Eder Sarabia. Un entrenador al que muchos miraron de reojo hace apenas un año, como quien piensa que un aprendiz no tiene derecho a dirigir un barco en medio de tormenta. Hoy, después del ascenso y de las cicatrices que le dejó el camino, se ha ganado un respeto que ya no se discute. Sarabia no es de los que sonríen para la foto o se refugian en frases huecas de manual. Es de otra pasta. Habla claro, lee el juego como si lo descifrara en un tablero de ajedrez y, sobre todo, transmite la convicción de que sabe lo que hace. Eso, en un fútbol plagado de humo, ya es un tesoro.

El Elche de Sarabia no promete milagros, ni vende un futuro de rosas y champán. Se limita a trabajar con la convicción de que cada entrenamiento es una piedra más en los cimientos de algo mayor. Y esa es quizá la mayor virtud de este equipo: la sensación de que no se improvisa, de que hay un plan, de que cada movimiento tiene un porqué.

Claro que el fútbol no entiende de planes. A veces basta un mal despeje, una rodilla torcida o un árbitro con ínfulas de protagonista para echarlo todo al traste. Lo sabemos de sobra. El balón es tan ingrato que cuando más lo mereces, más se empeña en traicionarte. Pero precisamente por eso emociona tanto ver al Elche en este momento: porque está intentando construir algo duradero en medio del caos.

Hay jugadores jóvenes, con hambre, que miran al balón como quien mira una oportunidad de vida. Hay veteranos que saben lo que cuesta estar aquí y que contagian oficio y orgullo. Hay, sobre todo, un vestuario que parece convencido de remar en la misma dirección. No siempre ocurre: demasiadas veces los equipos son una suma de individualidades que jamás logran hacer comunidad. Aquí, sin embargo, late la sensación de grupo.

Y al otro lado, la grada. Esa hinchada que no se rinde ni cuando el mundo le da la espalda. El ilicitano sabe sufrir. Lo lleva en el ADN desde que los huertos de palmeras aprendieron a resistir bajo el sol inclemente y el viento del sureste. Somos un pueblo acostumbrado a que nos nieguen lo que merecemos, a remar en silencio, a levantar la cabeza cuando la caída parecía definitiva. Por eso el Elche nunca camina solo: porque la ciudad lo entiende como una prolongación de sí misma.

¿Hasta dónde llegará este equipo? Nadie lo sabe, y quien diga lo contrario miente. Quizá el destino nos devuelva pronto a la crudeza de la derrota, porque el fútbol es así de ingrato. Quizá la lógica, esa que siempre se empeña en imponerse a los sueños, nos coloque en nuestro sitio. Pero también es posible que estemos asistiendo al nacimiento de algo grande. Una chispa, una mecha que empieza a prender en el vestuario, en la grada, en la ciudad entera.

El fútbol, cuando se convierte en relato, trasciende a la propia competición. Deja de ser una sucesión de partidos para convertirse en una novela colectiva. Y da la sensación de que el Elche, en esta nueva etapa, está escribiendo las primeras páginas de una historia que dentro de unos años se contará con orgullo.

Habrá derrotas, claro. Habrá tardes de decepción, de rabia contenida y de insultos al árbitro. Habrá lesiones y errores, porque esto es fútbol y no una fábula. Pero también habrá victorias inesperadas, tardes gloriosas en las que el Martínez Valero rugirá como en los viejos tiempos, y partidos en los que el equipo se dejará la piel hasta el último segundo. Eso es lo que está en juego: la emoción, la ilusión, el derecho a soñar.

No se trata de prometer títulos ni de engañarnos con quimeras. Se trata de algo más sencillo y al mismo tiempo más profundo: recuperar el orgullo de pertenecer, de sentirse parte de algo que nos supera. Porque cuando once jugadores vestidos de franjiverde pisan el césped, no son solo futbolistas. Son la encarnación de una ciudad que nunca se rinde.

Y sí, quizá estemos exagerando, porque el fútbol también se alimenta de exageraciones. Pero déjenme decirles una cosa: prefiero vivir en el exceso de ilusión que en la mediocridad de la resignación. Prefiero creer que el Elche está llamado a algo grande, aunque la lógica me grite lo contrario. Porque al final, ¿qué es el fútbol sino la obstinación de seguir creyendo contra toda evidencia?

Eder Sarabia lo sabe. Lo intuye cada vez que habla con una serenidad que desarma. Sabe que este club tiene alma, que este equipo puede competir, que esta ciudad está dispuesta a empujar. Y si él lo sabe, nosotros también deberíamos saberlo.

De modo que aquí estamos, al inicio de un viaje que no sabemos cómo acabará. Puede que en lágrimas, puede que en gloria. Pero en cualquier caso, será un viaje digno de ser vivido. Y eso, en tiempos de tanto cinismo y tanto negocio disfrazado de fútbol, ya es mucho decir.

Así que, agárrense fuerte, porque la mecha está encendida. El futuro no está escrito, pero pocas veces estuvo tan abierto. Y si algún día este Elche llega a ser grande, recordaremos este instante como el momento en que todo empezó a arder.