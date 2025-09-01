Al Elche se le cae la incorporación del hermano de Joao Félix

El último día de mercado de fichajes dejó al Elche con dos fichajes y la caída a últimas hora de un tercero, el del mediapunta Hugo Félix, hermano de Joao Félix, ex del Atlético y el Barça, actualmente en el Al-Nassr saudí de Cristiano Ronaldo.

Hugo Félix, de 21 años, militó la temporada pasada en el filial del Benfica, club con el que el Elche ya ha cerrado este verano la incorporación de Martim Neto. Con Félix, según han informado diversos medios portugueses y pudo confirmar INFORMACIÓN, había un acuerdo total que permitía a los lusos mantener un 50% de sus derechos federativos. Sin embargo, por cuestiones económicas finalmente el traspaso no se completó.

Félix hizo la temporada pasada números interesantes, con 32 partidos jugados, dos goles y, sobre todo, 12 asistencias en la Segunda División lusa. No parecía un fichaje de campanillas para la mediapunta tras la baja en verano de Nico Fernández Mercau. Ahora, al Elche le queda la opción de contratar algún futbolista en paro.

El fichaje frustrado de Hugo Félix deja a Rodrigo Mendoza con menos competencia en su posición y refuerza la confianza del club en el murciano, tras su notable arranque de temporada, que este lunes ha vivido un nuevo episodio, al ser citado por Luis de la Fuente para entrenar con la selección absoluta.