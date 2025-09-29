A este Elche se le acumulan los récords

La victoria ante el Celta desató la locura todavía más en el Martínez Valero. Los resultados son inmejorables en la élite del fútbol español y ni el aficionado más optimista podría esperar un arranque de tal magnitud. Tras más de mes y medio desde que arrancase la competición doméstica, el Elche es cuarto en la clasificación y siete jornadas después sigue sin conocer la derrota, algo que está desafiando la historia, ya no solo del club, sino del fútbol español en general.

A día de hoy se puede decir con total convencimiento que este Elche está haciendo el mejor inicio de liga en Primera División de toda su historia. La proeza se certificó el 12 de septiembre con el empate ante el Sevilla, pues se consiguieron firmar las cuatro primeras jornadas sin perder, récord de la entidad hasta el momento. Tres partidos después, el equipo dirigido por Eder Sarabia sigue agigantando este registro, ya que desde el encuentro ante el conjunto hispalense, el Elche ha conseguido ganar a Oviedo y Celta de Vigo y empatar a Osasuna.

Cuando este Elche consiguió batir el récord todo el mundo coincidía en que el grupo estaba haciendo historia, pero se pensaba que el buen momento podría ser esporádico o flor de un día. Nada más lejos de la realidad, la franja continúa sin perder. Nadie sabe cuando llegará la primera, pero por el momento se está haciendo algo que el año pasado funcionó de lo lindo, disfrutar del proceso. No se vive entre los cuatro mejores del país todos los días, por lo que celebrar los éxitos actuales está más que justificado.

Un reto que sin duda debe estar en el horizonte de Eder Sarabia es el de igualar la temporada 1963-1964. Los franjiverdes llegaron a la décima jornada con seis victorias, tres empates y una derrota. Aquel equipo no estaba invicto como si lo está este, pero los resultados en general eran superiores, ya que la temporada actual cuenta con tres victorias y cuatro empates. Aquella temporada terminó con el Elche quinto bajo las órdenes de Heliberto Herrera, mientras que el pichichi del equipo fue Juan Ángel Romero.

Por aquel entonces el sistema de puntuación era distinto, las victorias sumaban dos puntos, los empates uno y las derrotas cero. El Elche terminó con 33 unidades, pero basándose en el fútbol actual deberían ser 46. Hay que recordar también que la Primera División solo estaba formada por 16 equipos, no 20 como si ocurre en la actualidad.

Un club selecto

A tiro de piedra se encuentra el siguiente récord para el Elche de Eder Sarabia. El Madrid cayó 5-2 el pasado sábado ante el Atlético, por lo que el conjunto merengue ya no forma parte de la lista de los invictos, que ya ha pasado a ser de dos, Elche y Barcelona. Estos conjuntos son los únicos que conocen la derrota en Primera División, pero la entidad franjiverde lo está haciendo con un gran asterisco, ya que es un recién ascendido.

Un triunfo ante el Alavés este domingo podría significar el mejor arranque de un ascendido en la historia del fútbol español. El Zaragoza (1972-1973) y el Murcia (1983-1984) resistieron las ocho primeras jornadas sin perder, por lo que si la franja consigue estirar este invicto un encuentro más batiría este récord y encararía el parón de selecciones después de haber hecho historia.

Otro registro que estará en juego el próximo domingo en Mendizorroza es el récord de jornadas consecutivas sin caer en Primera División en una sola temporada. El pasado domingo se igualó el número máximo que se había conseguido hasta el momento, que era 7. Si el Elche no cae ante el Alavés, lo superará y sumará otro récord más al bolsillo.

Por otra parte, juntando los últimos cinco encuentros de la temporada 22-23 y los siete de la actual, la franja acumula 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota en Primera División. El récord hasta el momento era de siete (1962-1963, 1963-1964 y 1965-1966).

