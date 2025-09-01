El Elche ficha a Héctor Fort, lateral del Barça

El Elche ha hecho oficial el fichaje de Héctor Fort, lateral derecho del Barcelona, que llega en calidad de cedido hasta el próximo 30 de junio. Fort refuerza de este modo una zona del campo en la que Eder Sarabia únicamente contaba con Álvaro Núñez, por lo que la competencia sube un nivel a la plantilla franjiverde.

El jovencísimo lateral derecho (19 años), que parecía tener acordada su llegada al Mallorca al inicio del lunes, ha terminado por reforzar al conjunto ilicitana. La opción balear se fue frustrando a lo largo del día y el Elche emergió como una opción ideal para recalar en calidad de cedido, especialmente por la propuesta futbolística de Sarabia que se ha podido comprobar en las tres primeras jornadas de liga, sobre todo ante Betis y Levante, en los partidos como local.

A Fort el Barça le buscaba salida con el objetivo de que vaya ganando experiencia en la élite. Llega a Elche para competir el puesto con Álvaro Núñez, una de las revelaciones del año pasado y que este curso ha empezado también de manera destacada. Pese a su juventud, Fort acumula 24 partidos en Primera División en las dos últimas temporadas, proclamándose campeón como azulgrana en la 2024-2025 del triplete nacional. Además, ha debutado en Champions y es internacional en categorías inferiores. De hecho, actualmente se encuentra concentrado con la sub-20.

"A pesar de su juventud, Fort ya ha disputado encuentros con el primer equipo del Barça, mostrando personalidad, madurez y una notable capacidad de adaptación en escenarios de máxima exigencia. Además, ha sido internacional con las categorías inferiores de la Selección Española, donde es considerado uno de los defensas con mayor futuro del fútbol nacional", reza el comunicado de bienvenida de su nueo club.