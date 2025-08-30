El Elche ficha al extremo congoleño Grady Diangana

El Elche ha anunciado este sábado el fichaje del extremo nacido en la República Democrática del Congo, con pasaporte inglés, Grady Diangana, que llega para reforzar el ataque franjiverde del conjunto dirigido por Eder Sarabia. Firma por dos temporadas, hasta el año 2027.

Diangana estaba libre tras haber finalizado el pasado mes de junio su contrato con el West Bromwich Albion, donde ha militado desde el año 2019, tras haberse formado en la cantera del West Ham y haber disputado dos temporadas con el primer equipo de la entidad londinense. Entonces, el West Brom pagó 13,5 millones de euros por hacerse con sus servicios.

Experiencia y velocidad

El nuevo futbolista franjiverde, que ha sido 6 veces internacional con el país africano, viene de jugar 37 partidos oficiales en la Championship, segunda división inglesa, en una temporada en la que marcó 4 goles, dio 3 asistencias y se quedó cerca del ascenso, al caer en los play-offs.

En la Premier League, máxima categoría del fútbol inglés, Diangana disputó 37 partidos entre las temporadas 2018-2019 y 2020-2021. Aquel curso descendió con el que ha sido su equipo hasta este verano y desde entonces ha militado en la segunda categoría.

Con su fichaje, el Elche añade verticalidad a la zona ofensiva de Sarabia, con un jugador rápido, zurdo (aunque suele manejarse por la banda derecha) y con una buena capacidad como asistente.