Un Elche con estilo en Primera desde el primer día

Si había alguna duda sobre el estilo de juego del Elche en Primera División, el partido de la primera jornada se encargó de zanjarlo. Con un rival de postín como el Betis enfrente, el conjunto dirigido por Eder Sarabia quiso tener el mando del partido y la posesión de la pelota. Firmó un 68% en este apartado estadístico, el tercer mejor registro del club en la élite desde que se recogen estos datos.

En esta jornada inaugural solo Real Madrid y Barcelona (70% cada uno, los actuales campeones jugando contra nueve gran parte del encuentro) y Celta (69%) han tenido más el balón que el Elche, que se medía a un Betis que ni mucho menos es un equipo que suela ceder la iniciativa. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini fue el séptimo en posesión de balón la temporada pasada entre los 20 clubes de Primera.

El partido, por el punto sumado y la imagen ofrecida, con el Elche dando la sensación de terminar mejor, pese a haber recibido el perdón bético durante algún tramo de la segunda parte, en el que los sevillanos pudieron marcar el 0-2; deja claro que los franjiverdes van a apostar por ser lo más protagonistas posible con el balón en su poder, pese a que todavía quedan fichajes por llegar y a que alguno de los que ya lo han hecho o salieron en la segunda parte o directamente no jugaron.

Solo dos datos por delante

El 68% de posesión firmado en el Elche-Betis supone el tercer mejor registro histórico en Primera División del club ilicitano desde que se recoge este dato, que en el caso de los franjiverdes es la temporada 2013-2014, ya que previamente la entidad estuvo un cuarto de siglo fuera de la élite balompédica nacional. En la 2020-2021, en el Cádiz-Elche (1-3), también se alcanzó esta cifra.

Por encima del dato actual quedan dos partidos, uno de ellos con asterisco. Se trata del Elche-Sevilla de la 2022-2023, que concluyó en tablas (1-1), pero en el que los ilicitanos jugaron en superioridad numérica desde el minuto 18. Aquel día, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece alcanzó el 71% de posesión. El récord se registró en la 2013-2014, cuando un Elche que se jugaba el descenso a cuatro jornadas para la conclusión de la liga, con Fran Escribá en el banquillo, hizo un 73% de posesión en el Martínez Valero contra el Levante (1-1).

La temporada pasada, el Elche de Sarabia fue el equipo con más posesión de Segunda División, promediando un 61,5% en las 42 jornadas de la categoría de plata y superando en diez partidos el 70%. En la máxima categoría, desde la 2013-2014, los franjiverdes han superado el 60% de posesión en 22 ocasiones, la última de ellas este mismo lunes.