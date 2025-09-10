El Elche entrena sin su pareja de centrales titular

Sorpresa en el entrenamiento del Elche a dos días de visitar el estadio Ramón Sánchez Pinzjuán. La sesión de este miércoles en el campo Díez Iborra no ha contado ni con David Affengruber ni con Pedro Bigas, pareja de defensores centrales titular durante las primeras 3 jornadas del campeonato.

Eso sí, según el club, ninguno de los dos cuenta con ningún problema físico que le impida viajar a Sevilla junto al resto de la expedición. Trasladan que se han quedado en las instalaciones del Martínez Valero, realizando ejercicios en el gimnasio con la idea de seguir rebajando carga física en el penúltimo entrenamiento antes del Sevilla-Elche.

Al margen de la sorprendente ausencia de la pareja de centrales, tampoco ha estado presente en el entrenamiento Rodrigo Mendoza. El internacional sub-21 con España jugó ayer martes en Kosovo y ha vuelto hoy a España, por lo que solamente completará una última sesión antes del partido en Sevilla.

El entrenamiento ha contado con la presencia de 20 jugadores de campo, con la única presencia de Adam Boayar y Ali Houary de futbolistas del filial. También se ha ejercitado con total normalidad el francés Léo Petrot, que salió del amistoso en Murcia con un aparatoso vendaje en su rodilla. Bajo palos, con el debate en la portería más abierto que nunca, Alejandro Iturbe, Iñaki Peña y Matías Dituro han entrenado junto al preparador de porteros, Javi Roda.

Final anticipado

45 minutos más tarde del arranque de la sesión, Álvaro Rodríguez, Germán Valera y Aleix Febas han terminado el entrenamiento para regresar al Martínez Valero de manera anticipada. El uruguayo no se ejercitó ayer, pero en principio los tres estarán disponibles para Sarabia en el choque del próximo viernes.