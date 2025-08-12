El Elche empieza a inscribir a sus fichajes en LaLiga

Los clubes de LaLiga, en Primera y Segunda División, se afanan durante estos días para hacer sus primeros deberes de la temporada, que en materia organizativa es tener todas las inscripciones listas para la primera jornada de liga, que da comienzo este viernes.

Es bien sabido que existen casos de clubes, como el Barcelona o sobre todo el Sevilla, con serios problemas a la hora no solo de fichar, sino de conseguir la autorización pertinente para que sus nuevos futbolistas puedan ser inscritos en LaLiga, respetando las normas firmadas por todas las entidades pertenecientes a la patronal de clubes y permaneciendo dentro del límite salarial establecido.

En el caso del Elche, el conjunto franjiverde no había realizado ninguna inscripción nueva... hasta este martes. El primero en aparecer como fichaje en LaLiga es Germán Valera, contratado en propiedad tras su cesión durante la segunda mitad de la temporada pasada. El extremo, como ya publicara INFORMACIÓN, llega libre, tras no hacerse efectiva la cláusula de continuidad que tenía en el Valencia.

Debut el lunes

De aquí al lunes, día en el que los pupilos de Eder Sarabia debutan en liga contra el Betis, la entidad ilicitana debe dar de alta las fichas de las otras cinco incorporaciones (Álvaro Rodríguez, Léo Petrot, Martim Neto, Víctor Chust e Iturbe), además de "reactivar" las de Dituro y Pedro Bigas.

Como curiosidad, en la web de LaLiga todavía aparecen como futbolistas del Elche los dos Nicos. Tanto Fernández Mercau como Nico Castro, traspasados durante este verano a New York City y Toluca, respectivamente, siguen con sus perfiles intactos entre los centrocampistas franjiverdes, pese a haber debutado ya con sus nuevos equipos e incluso haberse enfrentado entre ellos, en un partido que ganó el conjunto mexicano.