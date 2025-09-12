El Elche empata en Sevilla en un partido bonito con sabor agridulce

Visitaba el Sánchez-Pizjuán el Elche en busca de seguir con la buena dinámica que acarreaba antes del parón de selecciones. El conjunto de Sarabia salía con este once en Sevilla: Dituro, Bigas, Affengruber, Chust, Febas, Pedrosa, Neto, Houary, Álvaro Núñez, Rafa Mir y André Silva.

El partido comenzaba siendo dominado por un Elche que ha salido con mucha personalidad al campo. Sin embargo, un gran gol de Isaac Romero ha puesto por delante a los sevillistas. No bajó la cabeza a pesar del gol el conjunto franjiverde que se marchó al descanso perdiendo pero con buenas sensaciones.

En la segunda parte el Elche salió como un vendaval y consiguió darle la vuelta al partido con goles de sus dos delanteros, André Silva y Rafa Mir. En la recta final, una gran jugada de Alexis Sánchez y Peque puso el empate en el marcador.

Empate con sabor agridulce pero, aún así, el Elche continúa sin perder ningún partido en esta primera división.