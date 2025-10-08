El Elche descarta tomar medidas disciplinarias contra Rafa Mir tras su procesamiento

El Elche descarta tomar medidas disciplinarias contra su jugador Rafa Mir tras ser procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia.

El club ilicitano, según han confirmado a EFE fuentes oficiales de la entidad, confía plenamente en la presunción de inocencia del futbolista, que llegó este verano al club cedido por el Sevilla y que ha marcado tres tantos en ocho jornadas que se han disputado de competición.

La entidad recuerda que era plenamente consciente de la situación del jugador murciano antes de su incorporación y se alinea totalmente con su entrenador, Eder Sarabia, que ya mostró su apoyo públicamente a Mir tras el último partido en Vitoria, donde fue insultado por parte de la afición del Deportivo Alavés.

“La sociedad vasca nos comprometemos con ciertas causas, en este caso existe una presunción de inocencia que nos estamos saltando y no me gusta demasiado”, comentó el entrenador al ser cuestionado por los insultos de “Rafa Mir, violador” que recibió su jugador cuando fue sustituido por André da Silva en Mendizorroza.

Rafa Mir, que esta campaña juega en el Elche cedido por el Sevilla, ha sido procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia y se le impuesto una fianza de 12.500 euros para hacer frente a una eventual condena, según confirmaron este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.