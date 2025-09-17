El Elche desafía al Big Data

Tirar y marcar. Lo segundo no se entiende sin lo primero, pero excederse en los intentos sin premio puede llevar a la desesperación en el fútbol. No es el caso del Elche en este inicio de temporada en Primera División, en el que el conjunto dirigido por Eder Sarabia está siendo un ejemplo de efectividad. Los mejores de la categoría en estos parámetros estadísticos.

Pese a ser sextos en posesión acumulada durante sus partidos, el Elche es el cuarto equipo que menos tira, tanto en el total (33 intentos) como en los que se contabilizan entre los tres palos (11). Hasta la fecha ha celebrado 6 goles, la mayoría de ellos, todo hay que decirlo, de una bellísima factura, bien por la elaboración de la jugada o bien por la definición. Rafa Mir (3), Germán Valera (1), Mendoza (1) y André Silva (1) son los anotadores franjiverdes.

Efectividad colectiva

Un par de simples divisiones nos llevan a dos datos en los que ningún otro de los 19 equipos de Primera supera al Elche: tiene un 18% de efectividad en sus tiros totales (6 de 33) y la cifra se eleva hasta el 55% si se tienen en cuenta únicamente los 11 lanzamientos a portería, aquellos que ponen a prueba la última barrera antes de la celebración, el cancerbero rival.

En el primer parámetro, los siguientes equipos de la élite son Espanyol y Getafe, empatados con un 15%. En el segundo, a los ilicitanos los persigue el Valencia, con un 50%. En todos ellos, por cierto, el próximo rival franjiverde, el Oviedo, otro recién ascendido, anda a la cola: es último en tiros (tanto totales como a puerta) y penúltimo en efectividad. Polos opuestos que pondrán a juego esta suerte el domingo.

Otro dato sintomático de la puntería franjiverde en el comienzo de la temporada 2025-2026 se extrae de una estadística avanzada que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, los famosos goles esperados, simplificados en ocasiones como xG. La misma se refiere a los goles que debería marcar cada equipo teniendo en cuenta las ocasiones que genera y la peligrosidad de las mismas, por lo que en la mayoría de casos los que más tiran tienen más goles esperados, aunque luego no sean certeros a la hora de definir ante el marco de sus oponentes.

Por lo tanto, el Elche no recibe un dato excesivamente halagador en esta tabla. De hecho, hay una diferencia de casi tres goles (+2,7) entre los goles que realmente marca el conjunto dirigido por Sarabia, los ya mencionados 6, y los xG que le otorga la estadística avanzada (3,3). El único equipo que tiene una diferencia mayor es precisamente el último rival de los ilicitanos, el Sevilla (2,8). Mantener este ritmo de acierto será complicado durante las 38 jornadas. Por contextualizar, el curso pasado en Primera el equipo más efectivo fue el Barcelona, a la postre campeón, con un 14% de acierto en los tiros totales y un 38% en los lanzamientos a portería, cifras bastante por debajo de las de los ilicitanos en la actualidad.

Acierto individual

En el apartado individual, los futbolistas del Elche también destacan por su puntería, especialmente Rafa Mir, que con sus tres goles está a la zaga de Mbappé (Real Madrid), pichichi con una diana más. El ariete murciano presenta acierto total en sus intentonas entre los tres palos (3 de 3) y un 75% en sus lanzamientos totales (3 de 4). Solo en una ocasión uno de sus disparos se ha desviado del objetivo.

El polaco Lewandowski (Barcelona) es el único futbolista de Primera División más efectivo que Mir, ya que presenta un inmaculado 100% de acierto. Cabe destacar también el hecho de que tanto André Silva como Mendoza han marcado la única vez que han rematado a portería, lo que evidencia lo certero que está el ataque ilicitano.

El desafío del Elche al Big Data está lanzado. De momento, los franjiverdes ganan el pulso a la estadística, aunque el aviso también está ahí: mantener este ritmo de efectividad es poco menos que una quimera. En el vestuario franjiverde son conscientes de ello y ya han lanzado algún aviso. Toca ser todavía más protagonistas en campo contrario y ser capaces de aumentar la generación de ocasiones de gol.

