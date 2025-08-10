Elche CF | Verano tibio antes del asalto a Primera

El verano de 2025 deja para el Elche una sensación tibia en lo que respecta a sus amistosos de pretemporada, en contraposición a la euforia desatada con la campaña de abonos de récord. Una fase de preparación que se cierra con cuatro victorias y otras cuatro derrotas en los ocho encuentros programados para llegar en la mejor forma posible al 18 de agosto, día del regreso a Primera División.

Dos de esos ocho partidos han sido derbis provinciales contra el Hércules, rival que actualmente milita en Primera RFEF, dos categorías por debajo; saldados con una derrota (2-0) en el Rico Pérez y un triunfo (1-0) en la LXIV edición del trofeo Festa d’Elx, que como suele ser habitual sirvió para poner el lazo a la pretemporada, dejar de pensar únicamente en refuerzos y adaptaciones y dirigir el foco hacia el Betis, primer rival oficial del curso.

Si algo habría que destacar de lo visto en pretemporada, una fase que con el paso de los años ha perdido pedigrí e incluso importancia real (lo importante son las sensaciones y los resultados a partir de mediados de agosto) es la continuidad del bloque del ascenso. Pese a sufrir importantes bajas como las de los «Nicos» (Castro y Fernández Mercau) o Salinas, los fichajes de la 2025-2026 apenas han tenido minutos, a excepción del francés Léo Petrot, que precisamente viene a ocupar la vacante dejada por el último elemento del trío mencionado anteriormente.

Álvaro Núñez, líder

Álvaro Núñez está a la cabeza de los futbolistas más utilizados por Eder Sarabia en los meses de julio y agosto, con 427 minutos disputados, seguido muy de cerca por Rodrigo Mendoza (417). El canterano ha vuelto a ser una de las sensaciones veraniegas, aprovechando la menor competencia en la medular por las marchas de los dos argentinos. Queda por ver si esa confianza se renueva con la aparición del calendario oficial, algo que no ha terminado de ocurrir en los dos últimos años, ni con Sarabia ni con Sebastián Beccacece.

El reparto de minutos a lo largo de los ocho amistosos ha sido casi científico, con bloques de jugadores que han jugado bastante juntos, incluidos en los mismos carruseles de cambios. Apenas ha habido que lamentar percances físicos, a excepción de las molestias de Josan en Lorca el penúltimo día, que le impidieron participar en el Festa y cuya importancia se conocerá este mismo lunes, cuando sea sometido a pruebas médicas.

Los únicos jugadores del primer equipo que se han quedado a cero en pretemporada han sido Yago de Santiago y Diaby. El gallego continúa su recuperación de la grave lesión de rodilla sufrida a principios de año, mientras que el catalán no termina de superar la pubalgia que ya le dejara KO en la fase final del pasado curso.

Álvaro Rodríguez ilusiona

Por lo que respecta al resto de fichajes, la sensación más positiva la ha causado el delantero Álvaro Rodríguez, que en solo 165 minutos repartidos en tres partidos ha conseguido marcar tres goles. Le falta rodaje, ya que en ningún encuentro ha disputado más de 45 minutos, misma situación en la que están Martim Neto (29 minutos en dos partidos) y el último en llegar, Víctor Chust (58 minutos también en dos duelos). El portero Iturbe ha sido la segunda opción bajo palos, a la sombra de Dituro.

Por último, los canteranos han tenido una importante cuota de participación en esta pretemporada franjiverde. Hasta 12 han jugado algún amistoso, sin contar a los ya asentados en la disciplina del primer equipo. Ali, Nordin, Pablo Felipe, Luis Roldán y Bastida han superado la barrera de los 300 minutos, levantando la mano para demostrar a Sarabia que, a corto o medio plazo, puede contar con ellos. Ahora llega el tiempo de la competición oficial, en la que habrá que demostrar que, más allá de resultados, el trabajo de base realizado durante el verano ha sido el adecuado.