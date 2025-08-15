El Elche cede a Barzic a la Cultural Leonesa

El Elche ha anunciado este viernes la cesión hasta final de la temporada que está a punto de comenzar del central hispanocroata Matia Barzic, que militará durante la 2025-2026 en la Cultural Leonesa, de Segunda División.

De este modo el club franjiverde espera que el joven defensor continúe con su progresión, en el que será su segundo préstamo consecutivo, ya que durante la segunda mitad del curso pasado jugó en el Eldense, descendiendo a Primera RFEF.

Pese al mal resultado colectivo, Barzic dejó buenas sensaciones durante los 14 partidos que disputó, todos completos excepto uno. Antes, en el primer equipo franjiverde jugó 8 partidos de liga, por lo que puso su granito de arena en el ascenso a Primera División.

Durante la pretemporada, Barzic ha contado con minutos en prácticamente todos los partidos, dentro de la rotación planeada por el cuerpo técnico encabezado por Eder Sarabia. Ahora intentará seguir con su progresión en un recién ascendido para ganarse un puesto en el Elche del futuro, pues tiene contrato hasta 2028.

Refuerzo de la Cultural Leonesa

La Cultural Leonesa, que no tendrá opción de compra, ha regresado esta temporada a Segunda División tras siete temporadas entre Segunda División B y Primera RFEF. Curiosamente, la última vez que militó en la categoría de plata (2017-2018) no coincidió con el Elche, al caer el conjunto franjiverde al tercer escalón del fútbol nacional.

El entrenador de la «Cultu», que desde 1975 disputará su segunda temporada en las dos primeras categorías españolas, es Raúl Llona y de su plantilla forman parte el guardameta ilicitano Miguel Bañuz y los exfranjiverdes Edgar Badia y Manu Justo.