El Elche avanza en las negociaciones por Ziyech y Pedrosa

El Elche los últimos días del mercado de fichajes con varias operaciones abiertas para cerrar entre tres y cuatro fichajes que completen la plantilla para la temporada 2025-2026. Dos de ellas parece tenerlas bien encauzadas, como son los casos del extremo o mediapunta marroquí Hakim Ziyech y del lateral Adrià Pedrosa. Ambas, aunque no están cerradas, se espera que puedan finalizar de manera positiva para los intereses ilicitanos.

El caso que en teoría corre menos prisa es el Ziyech, ya que el jugador de 32 años está libre y podría firmar incluso después del cierre de mercado (1 de septiembre). Es un futbolista de una trayectoria internacional reconocida, principalmente en sus años en Ajax y Chelsea, y que la temporada pasada militó en el Al-Duhail catarí desde febrero, donde llegó procedente del Galatasaray turco.

Aunque sus mejores años quedan lejos, la opción de Ziyech aportaría experiencia y calidad a la zona ofensiva de Eder Sarabia. Queda por descubrir tanto su adaptación al nuevo club como, sobre todo, su estado físico tras no haber realizado una pretemporada tradicional, con el objetivo de estar disponible a nivel competitivo. Este mismo viernes, día del partido Elche-Levante, la negociación estaría cerca de concretarse, según la cadena Cope.

Lateral izquierdo

Por lo que respecta al lateral izquierdo, la opción que parece tomar más fuerza es la de Pedrosa, avanzada por el diario As. El canterano del Espanyol, actualmente en el Sevilla, no cuenta para Matías Almeyda y se le lleva buscando una salida durante todo el verano. Esta sería la segunda operación entre clubes de este mercado, tras la de Rafa Mir.

Queda por ver la fórmula en la que se resuelve la misma, ya que el sueldo del catalán es prohibitivo para la economía franjiverde, como ocurriera con Mir. En este sentido, repetir la cesión con opción de compra del delantero estaría sobre la mesa. Pedrosa tiene 27 años y el curso pasado disputó 34 partidos oficiales. En esta 2025-2026 dispuso de cinco minutos en la primera jornada. El Elche no es el único club interesado en hacerse con sus servicios, por lo que una vez más jugará un papel imprescindible la capacidad de convicción del proyecto.

Además del sevillista, el Elche también ha mostrado interés por los laterales zurdos Malacia, del Manchester United, y Salah-Eddine. La primera opción parece haberse enfriado, mientras que la segunda apunta al PSV Eindhoven.