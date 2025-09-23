El Elche advierte a sus socios: "Los abonos serán retirados y sus titulares expedientados..."

El Elche CF ha emitido recientemente un comunicado para sus abonados que deben tener muy en cuenta. En su página web ha publicado una información a sus abonados que resulta tajante: “El Elche CF recuerda a sus abonados que en caso de detectarse accesos al estadio con carnés de categoría diferente a la correspondiente, dichos abonos serán retirados y sus titulares expedientados, quedando impedido el acceso de esos aficionados a los partidos”.

Alerta anónima

En este sentido, el club también informa de que a través del correo electrónico info@elchecf.es se puede alertar, de forma anónima, sobre este posible uso indebido de los abonos.

El Elche CF recuerda este comunicado que lleva “años apostando por mantener precios reducidos para los más jóvenes, con el objetivo de favorecer su presencia en el estadio Martínez Valero. Sin embargo, esta medida no puede derivar en un uso indebido que perjudique al propio Elche CF, a los aficionados que realizan el esfuerzo de renovar su abono y a aquellos seguidores que, en una campaña tan ilusionante como la actual, se han quedado sin carnet”.

Vía: Información