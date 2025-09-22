Eder Sarabia tenía razón: el Elche es una "referencia mundial"

Nadie sabe cómo terminará la Liga. ¿Quién la ganará? ¿Qué equipos bajarán? Falta mucho. La liga española solo lleva cinco jornadas, pero quizás ya se puede sacar alguna conclusión que otra: el Madrid ha mejorado con Xabi Alonso, el Barça sigue maravillando con su fútbol y el Elche está siendo el equipo revelación de estas jornadas. Ahí están los datos: dos victorias y tres empates del equipo franjiverde.

El Betis no fue capaz de ganar en el Martínez Valero en la primera jornada de Liga (1-1). Sarabia fue una pesadilla para el 'Cholo' en el Metropolitano (1-1). El Levante fue la primera 'víctima' del Elche (2-0). El Sevilla sumó un punto por un error de Héctor Fort en el Sánchez Pizjuán (2-2), y el Oviedo no fue mejor que el Elche en el feudo franjiverde y quedó reflejado en el marcador (1-0).

Conclusión: el Elche puede comer en la misma mesa que los grandes porque es uno de los tres equipos invictos en la Liga junto a Real Madrid y FC Barcelona.

Los futbolistas del Elche celebran el gol al Oviedo / Matías Segarra

Tras la victoria frente al Oviedo, el Elche consiguió su mejor racha en Liga y dormirá, al menos, unos días en puestos europeos. Ahora mismo la escuadra ilicitana es quinta en la clasificación y visitará el jueves El Sadar.

La premonición de Eder en Segunda

El cuerpo técnico, los jugadores y la afición tienen los pies en el suelo, pero también quieren soñar. Hay una frase del entrenador del Elche que dio mucho de qué hablar la temporada pasada cuando aún estaba en Segunda: “Somos una referencia mundial en la manera de jugar”, dijo Sarabia en una rueda de prensa.

A mucha gente le sorprendieron estas declaraciones, y más, viniendo de un técnico que entrenaba a un equipo de Segunda. Pero el Elche, ya en el mes de marzo, estaba luchando por el ascenso directo y era el equipo que mejor jugaba al fútbol en la categoría de plata.

Ahora estas declaraciones no sorprenderían a tantos porque el conjunto ilicitano está recibiendo numerosos elogios por su forma de jugar. Es un equipo que sabe a lo que juega, que quiere la pelota, que no teme a ningún rival y que ahora mismo le puede jugar de tú a tú a cualquier equipo. Sigue siendo el Elche de Segunda, sumándole refuerzos de gran nivel, pero ahora, en Primera, porque el equipo sigue jugando de maravilla. La esencia sigue siendo la misma.

Posiblemente llegue alguna mala racha porque la temporada es larga, pero los nueve puntos que lleva el Elche en estas primeras cinco jornadas de Liga ya nadie se los quita. El objetivo es la permanencia, pero hay plantilla de sobra, entrenador y afición como para mirar un poquito más lejos.

El Martínez Valero también se consolida en Primera

El Martínez Valero continúa consolidándose como uno de los estadios con mayor afluencia de público del fútbol español. El partido del pasado domingo frente al Real Oviedo registró 27.235 espectadores, convirtiéndose en la mejor entrada de todo el domingo en el fútbol nacional. Del total del fin de semana, el estadio ilicitano se situó en la cuarta posición por asistencia, solo por detrás del Santiago Bernabéu, La Cartuja y Mestalla.

Calendario asequible antes del parón de selecciones

El próximo rival del Elche será Osasuna. El conjunto franjiverde viajará a Pamplona para medirse este jueves al conjunto navarro en El Sadar. Después, los de Eder Sarabia recibirán al Celta y viajarán a Vitoria para medirse al Alavés antes de un nuevo parón de selecciones.