Eder Sarabia, técnico del Elche: "No nos comparamos con los demás"

Tras recibir el premio a mejor entrenador del mes de septiembre, Eder Sarabia compareció en rueda de prensa ante los medios y ha advertido que si se quiere seguir con la buena racha "hay que desarrollar lo que venimos haciendo los últimos partidos". Por otro lado, ha definido al Alavés como un rival "agresivo y vertical".

El pasado miércoles el Elche presentó a sus 12 fichajes y todos coincidieron en que la figura de Eder Sarabia fue clave para recalar en el conjunto franjiverde. "Me siento muy importante y muy responsabilizado en ese aspecto. Desde el principio conectamos muy bien con Christian, Pepe, Pedro y con todos los que trabajan en esa área del club. Soy una persona que no ficha por fichar, no necesitamos a los mejores, sino a los más adecuados", comentaba el técnico.

Ha añadido también que está "muy contento" por como han ido saliendo los diferentes mercados. "Venir a un recién ascendido le podría generar dudas a muchos, pero les hicimos ver partidos nuestros y hablaron con jugadores de aquí. Estoy muy agradecido por haber creído en lo que les decíamos y por como se están integrando. Son muchas cosas para que estemos donde estamos de bien".

Respecto a las bajas, Sarabia ha señalado que seguramente Yago de Santiago vuelva a la convocatoria este fin de semana y que los ausentes serán Adrià Pedrosa, Héctor Fort y Rodri Mendoza. Volverán también con el equipo tanto Fede Redondo como Martim Neto.

El Elche se medirá este domingo a una cara conocida que sonó este verano, Lucas Boyé. "Es un delantero que siempre me ha gustado mucho, de hecho, se lo he dicho alguna vez directamente. Existió la posibilidad de que viniese, pero dimos el paso de Álvaro y luego la situación de André también se estaba trabajando. La operación de Boye no era barata", comentaba Sarabia.

"Tenemos que mantener el nivel del otro día y darle continuidad. Contra el Celta fuimos más completos durante todo el partido y fuera de casa estamos desarrollando muchas cosas bien. Ante el Osasuna en la segunda parte fuímos muy superiores. Tenemos que quitar errores por despistes o falta de concentración que nos han supuesto algunos goles en contra. En lo que son conceptos futbolísticos y mentalidad estamos muy bien, vamos a seguir siendo exigentes", apuntillaba el técnico.

Las rotaciones y la seguridad defensiva son dos estandartes de este Elche, cuarto en la tabla de Primera División. "Ya fue una de nuestras virtudes la temporada pasada, vamos a intentar no encajar porque el rival nos genera lo menos posible. Estamos defendiendo bastante bien el área, tenemos un gran equilibrio. Una de nuestras mejores armas es defender con la pelota. Le damos mucha importancia a la defensa y como consecuencia está ser uno de los menos goleados", opinaba.

Será baja Adrià Pedrosa y Eder Sarabia ha asegurado tener muy clara la disposición que sacará ante el Alavés. "Lo tengo bastante claro, pero tenemos muchas alternativas. Puede jugar Léo, Germán, Álvaro... Podemos jugar con cinco y también asimétricos, no me preocupa. Adri quiere estar, pero tiene ese dolor. Vamos a aprovechar el parón para limpiarle bien esa molestia. Ya hablé con él y le dije que quiero que estén todos pero no me preocupo, tenemos soluciones de sobra". Además, sobre el portero ha añadido que tiene claro cuál será, pero se desvelará cuando salga la alineación.

Una figura que está ganando una importancia capital dentro del vestuario es la de Jon Pascua. "Hemos generado un gran vínculo en el staff, ayer tuvimos la primera cena y me tocó pagar por mi cumpleaños, algun día hablaremos del universo del amor que está creando Jon en el staff. Son cosas a las que le damos mucha importancia porque para dar tu mejor versión tienes que estar en calma y feliz", añadía el técnico.

Durante su presentación, Iñaki Peña comentó que si los equipos no suelen rotar en la portería, por algo será. Sobre esto, Sarabia ha argumentado lo siguiente. "Él viene de un contexto donde ha habido un portero titularísimo siempre y ha tenido otro rol. Nosotros no hacemos lo que hace la mayoría, no me comparo con los demás. Hacemos cosas diferentes".

Dos figuras clave como Affengruber y Aleix Febas terminan contrato este próximo verano. "Es una cosa que hablamos, ya hace dos semanas tuvimos una reunión con Christian y Pedro. Estamos trabajando en el futuro y una de las cosas es poder tratar renovaciones de jugadores. Otra es preparar el mercado de invierno". Sobre cuando podrá llegar su renovación, Sarabia ha reconocido que no piensa en eso, pero que ve a los jugadores muy felices. "Saben que aquí están dando su mejor nivel, si están felices todo será más fácil".

"No he hablado del tema del gol con Álvaro porque no es necesario. Él quiere hacer el primero y un delantero cuando tiene ocasiones siempre quiere marcar. No es una cosa que le pese, nos da un excelente rendimiento al margen de no estar con ese acierto de cara a puerta", opinaba el preparador.

"El Alavés tiene alternativas, quizás atrás y por fuera es por donde más previsible puede ser todo. Por dentro pueden poner centrocampistas de diferentes perfiles. Tenemos que estar preparados para diferentes cosas en base a lo que queremos hacer. Espero un partido bonito en el que nos van a exigir mucho", sentenciaba.

Vía: Información