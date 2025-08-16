Eder Sarabia | Un novato en la corte del fútbol

Las bodas de plata (25ª temporada) del Elche en la élite del fútbol español coinciden con el debut de su entrenador, Eder Sarabia, como máximo responsable técnico de un equipo en Primera División. Una situación que le llega a los 44 años, tras escalar por casi todas las categorías, primero del fútbol regional vasco y, posteriormente, del nacional.

A Sarabia le llega el salto a la élite tras su paso por Segunda B y Primera RFEF con el Andorra, y por la categoría de plata con el club del Principado y con el Elche. 116 partidos en Segunda han sido suficientes para instalarse en la corte del fútbol. El ahora novato quiere quedarse muchos años, tras abrir la puerta después de esas mencionadas experiencias y un lustro, entre 2015 y 2020, como ayudante en Primera de Quique Setién, pasando por los banquillos de Las Palmas, Betis (curiosamente, su rival de estreno este lunes) y Barcelona.

Cuando Setién y Sarabia, maestro y discípulo, separaron sus caminos tras la turbulenta experiencia en Can Barça, ambos sabían que el vasco llegaría, tarde o temprano, a dirigir entre los mejores. El primero por conocimiento y el segundo por confianza. Del mismo modo que el cántabro ha elogiado el nivel táctico del que fue durante cinco años su segundo, el padre de la criatura, el exfutbolista y exentrenador Manu Sarabia, también ha admitido en varias ocasiones haberse visto superado, en lo que a lectura de juego se refiere, por su hijo.

De hecho, Eder va a llegar como técnico donde nunca pudo hacerlo Manu, con una notable trayectoria como futbolista (363 partidos en Primera), pero que al frente de un banquillo no pasó del segundo peldaño nacional, con 91 partidos dirigidos entre el filial del Athletic, el Badajoz y el Numancia. En las reuniones familiares ya habrá dos Sarabias con pleno derecho de Primera División.

Sarabia no será el único debutante en los banquillos de la élite española en esta 2025-2026. La promoción de rookies la completan Xabi Alonso (Real Madrid), Sergio Francisco (Real Sociedad), Matías Almeyda (Sevilla), Julián Calero (Levante) y Velkjo Paunovic (Oviedo). Curiosamente, los tres clubes recién ascendidos presentan a novatos al frente de sus respectivos proyectos.

Los novatos

De este grupo de seis, Alonso, Almeyda y Paunovic tienen experiencia en máximas categorías de otros países. El primero en Alemania, el segundo en Argentina, México, Estados Unidos y Grecia; y el tercero en Estados Unidos y México.

En la centenaria historia del Elche no es ninguna noticia nueva que el mando tras alcanzar la gloria se le otorgue a un novato entre los mejores. Ha ocurrido, como ahora, en tres de las seis ocasiones previas que el club ilicitano promocionó a la máxima categoría: 1959, 2013 y 2020.

César Rodríguez, leyenda como futbolista en el Barcelona, tuvo su primera experiencia en los banquillos en un Elche que navegaba por la tercera categoría en 1957 y al que dejó en Primera, tras dos ascensos consecutivos y una permanencia en la élite.

Fran Escribá batió récords en la 2012-2013 tras firmar su primer contrato como entrenador principal, después de una larga etapa como formador en el Valencia y como ayudante de Quique Sánchez Flores. La experiencia también resultó positiva y, con mucho sufrimiento y sacándole un empate al Barça de Messi en la penúltima jornada, el Elche se salvó.

El caso de Jorge Almirón no siguió a los dos anteriores, desde su origen. El argentino, que tenía bagaje entre los mejores en su país y en México, Colombia y Arabia Saudí, recibió la confianza de Christian Bragarnik tras el ascenso conseguido por Pacheta. El dueño de la entidad ya tenía la decisión tomada y el excepcional final de curso no le hizo cambiarla. A Almirón no le fue bien y fue destituido por los malos resultados.

Los otros tres entrenadores franjiverdes postascenso fueron Roque Olsen (1973), Antonio Ruiz (1984) y Felipe Mesones (1988). Los dos argentinos presentaban un amplio currículum en la élite en aquellos momentos. Más difícil de comprender fue la apuesta por Ruiz, que solo había entrenado en Primera de manera breve a Las Palmas y que el curso anterior había descendido a Segunda B con el Rayo Vallecano.

A estos nombres se une ahora Eder Sarabia, que se siente listo para el debut liguero contra el Betis. Con el mercado todavía abierto, el vasco prefiere centrarse durante estos días en lo que pueda ocurrir sobre el césped contra los jugadores dirigidos por Manuel Pellegrini, un técnico en las antípodas del franjiverde: con 71 años lleva en los banquillos desde 1988 y es el segundo entrenador en activo con más partidos en Primera (522), tras Ernesto Valverde, y el sexto en la historia de la liga.

Sarabia se muestra realista e ilusionado antes de dar sus primeras órdenes en la élite. «Es indudable que con lo que tenemos a día de hoy sería insuficiente para competir durante 38 jornadas, pero estamos preparados para hacer un gran partido el lunes y ganarlo», aseveró en la previa del curso. «Todo va a ser mejor: van a ser más fuertes, más rápidos, más contundentes en las áreas. Tenemos que mejorar todos, empezando por mí mismo, para poder estar a la altura de esta competición», agregó. Palabra de novato que quiere triunfar.